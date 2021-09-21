الأهلي يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

أعلن النادي "الأهلي" المصري التشكيل الرسمي لفريقه، الذي سيواجه بعد قليل فريق "طلائع الجيش" على بطولة كأس السوبر المصري.

وتقام المبااراة في السابعة بتوقيت القاهرة (17:00 بتوقيت غرينتش) من مساء اليوم على ملعب "برج العرب".

ودفع المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني بتشكيل فريقه المعتاد في مواجهة طلائع الجيش.

تشكيل الأهلي

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – كهربا – حسام حسن – بدر بانون – أليو ديانج – صلاح محسن – محمود وحيد – لويس ميكيسوني – محمد هاني.

بينما استبعد موسيماني كل من:

عمار حمدي – أحمد عبد القادر – مصطفى شوبير – حمزة علاء – كريم فؤاد – وليد سليمان – رامي ربيعة.

نظام المباراة

تنص لائحة مباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

الأهلي البطل 11 مرة

يدخل الأهلى المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 فى تاريخه حيث سبق وحقق اللقب 11 مرة، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له فى تاريخه.