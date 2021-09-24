الجماهير المصرية تتلقى "صدمة" قبل مباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم

تلقت الجماهير المصرية، اليوم الجمعة، صدمة قوية قبل مباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH إعلام: برنامج المنتخب المصري استعدادا لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 ، اليوم الجمعة، بأن الجهات الأمنية المصرية رفضت السماح بحضور الجماهير خلال مباراة منتخبها الوطني لكرة القدم أمام نظيره الليبي، المقررة في الثامن من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكدت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية المصرية أخطرت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد، بإقامة المباراة دون حضور الجماهير.

يذكر أن لقاء مصر وليبيا يأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، حيث تقام المباراة باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الثامن من الشهر المقبل، وبعدها مباشرة مباراة الإياب بالجولة الرابعة المقرر إقامتها في ليبيا، في 11 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن المنتخب الليبي يتصدر ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بـ 6 نقاط، يليه المنتخب المصري بـ4 نقاط، ثم الجابون بنقطة وحيدة، ويأتي منتخب أنجولا في المرتبة الرابعة دون رصيد من النقاط.

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