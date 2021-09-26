إعلان قائمة المنتخب المصري استعدادا لمعسكر مباراة ليبيريا

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، قائمة تضم 24 لاعبا محليا للانضمام إلى معسكر تدريبي للمنتخب قبل مباراتيه في مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن تلك القائمة تأتي استعدادا لمباراة ليبيريا الودية، المقرر إقامتها الخميس المقبل في برج العرب بالإسكندرية.

تأتي مباراة ليبيريا استعدادا لمواجهتي المنتخب المصري مع نظيره المنتخب الليبي في الـ8 والـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم.

وأكد كارلوس كيروش ضرورة حصول اللاعبين المختارين للقائمة في المنتخب على راحة يومي الأحد والاثنين، قبل انطلاق المعسكر التدريبي في مدينة برج العرب، الثلاثاء المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب المصري كالآتي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) ومحمد أبو جبل (الزمالك) ومحمد بسام (طلائع الجيش) ومحمد صبحي (فاركو).

المدافعون: أحمد فتوح (الزمالك) ومحمد عبد الشافي (الزمالك) ومحمود حمدي (الونش) (الزمالك) وأيمن أشرف (الأهلي) وعلي جبر (بيراميدز) وباهر المحمدي (الإسماعيلي) وأحمد توفيق (بيراميدز) وأكرم توفيق (الأهلي).

لاعبو الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) وعمرو السولية (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومهند لاشين (طلائع الجيش) ومحمد مجدي (قفشة) (الأهلي) عبد الله السعيد (بيراميدز).

المهاجمون: محمد شريف (الأهلي) ومصطفى فتحي (الزمالك) ورمضان صبحي (بيراميدز) وإبراهيم عادل (بيراميدز) وأحمد سيد (زيزو) (الزمالك) وأحمد سمير (طلائع الجيش).

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