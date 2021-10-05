أسلاك ودارة في الدماغ تحل مشكلة تؤرق حياة الكثيرين... فيديو

استطاعت مجموعة من العلماء والأطباء القيام بأول عملية زرع شريحة كاملة في دماغ بشري، عالجت مشكلة أرّقت حياة سيدة لفترات طويلة جدا، وأكدت الدراسات نجاعة العملية وفاعليتها في العلاج الأمر الذي قد يحل مشكلة يعاني منها الكثيرون حول العالم.

يعتبر مرض الاكتئاب من أكثر الأمراض الشائعة في عصرنا الحالي، ويمكن أن يشكل "حالة مرعبة للبعض" بسبب تداعياته النفسية والجسدية والعقلية، حيث قد تتوقف الاستجابات العلاجية لدى المرضى في ظل عدم وجود علاج أو دواء فاعل.

ويعمل الباحثون في جميع أنحاء العالم على تفكيك شيفرات هذا المرض الغريب لوضع خيارات علاجية، منها ما يعتمد على الأدوية، ومنها علاجات يعتمد على الأنشطة الخارجية والاجتماعية، لكن العلاج الأخير الذي تم تطبيقه لأول مرة في العالم هو إجراء أول زراعة في دماغ بشري لشريحة وأسلاك لعلاج هذه المشكلة.

قام العلماء بإجراء أول عملية على شابة (سارة 36)، طلبت عدم الكشف عن اسمها الكامل، التي كانت تعاني من اكتئاب شديد ومقاوم للعلاج منذ كانت طفلة، ونشرت نتائج هذه التجربة الفريدة في مجلة "nature" العلمية.

ويحاول العلماء من خلال هذه الزراعة إثبات مفهوم جديد لطرق علاج الاكتئاب قد يمنح الأمل لكثيرين من المرضى حول العالم عن طريق زرع "منظم ضربات الدماغ" المصمم خصيصا لكل شخص قد يعاني من هذه المشكلة.

ونقلت مجلة "sciencealert" العلمية التي نشرت تقريرا عن الزراعة الثورية، عن المريضة سارة التي أشارت لمعاناتها الطويلة وقالت: "كنت دائما في نهاية الصف... كنت مكتئبة بشدة. لم أستطع الاستمرار... لم أستطع تجاوز ذلك. لم تكن حياة تستحق أن أعيشها".

وشاركت سارة في دراسة حالة مع فريق أبحاث علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، في سان فرانسيسكو (UCSF)، حيث كانت مهمة الفريق هو "التحقيق في طرق التحفيز العميق للدماغ التي يمكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب".

وركزت التجارب السابقة على فكرة استهداف مناطق محددة في الدماغ والعمل على التحفيز العميق لهذه المناطق لمعالجة الاكتئاب، مثل منطقة برودمان 25". لكن فريق (UCSF) قام بإجراء تغيير كبير على هذا النوع من العلاج.

وقام الباحثون يدويا بتتبع مكان ظهور اكتئاب سارة في الدماغ، وحددوا علامة بيولوجية لهذه الحالة، وهو عبارة عن نمط معين من الموجات الدماغية، التي لم يتم تحديدها في اضطراب اكتئابي كبير من قبل، واستخدموا جهازا للسيطرة على هذه الأمواج.

وضع الفريق قطبا كهربائيا واحدا في منطقة الدماغ، المكان الذي رصد فيه العلماء الموجات، أما القطب الثاني فوضع في أفضل مكان اكتشفه العلماء بعد التتبع والذي اعتبر "دائرة معالجة الاكتئاب" لدى سارة.

ويكتشف القطب الأول من الدارة بدء ظهور أعراض الاكتئاب فيعطي أمرا لبدء بث موجات كهربائية صغيرة جدا من القطب الثاني لمدة ست ثوانٍ في عمق منطقة الدماغ المحددة بـ"دائرة الاكتئاب".

قالت المؤلفة الأولى للدراسة ، الطبيبة النفسية كاثرين ساكونغوس، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "أظهرت الدراسة فعالية هذا العلاج، نحن لم نحدد فقط دائرة الدماغ والعلامة الحيوية الصحيحة للعلاج، بل تمكنا أيضا تكرار العلاج في مراحل مختلفة من خلال استخدام جهاز مزروع".

واعتبرت الباحثة أن نجاح عملية الزرع هذه هي بمثابة "تقدم مذهل لمعرفتنا بوظيفة الدماغ التي تكمن وراء هذا المرض النفسي". وأكدت الباحثة انخفاض مؤشرات الاكتئاب بشكل كبير جدا لدى المريضة بشكل مفاجئ ومستمر.

وبدوره، قال الباحث في مجال الطب النفسي، أندرو كريستال، وهو أحد أعضاء فريق (UCSF): "لقد طورنا أسلوبا جديدا للطب الدقيق نجح في إدارة الاكتئاب المقاوم للعلاج لدى مريضتنا من خلال تحديد وتعديل الدائرة (الكهربائية) في دماغها المرتبطة بأعراض المرض".

ويجمع الفريق حالات جديدة لتطبيق هذا العلاج الثوري على بعض المرضى الذين يعانون من مرض الاكتئاب المزمن لتأكيد نتائج الأبحاث والتوسع بها.