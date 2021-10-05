أسلاك ودارة في الدماغ تحل مشكلة تؤرق حياة الكثيرين... فيديو

يعتبر مرض الاكتئاب من أكثر الأمراض الشائعة في عصرنا الحالي، ويمكن أن يشكل "حالة مرعبة للبعض" بسبب تداعياته النفسية والجسدية والعقلية، حيث قد تتوقف الاستجابات العلاجية لدى المرضى في ظل عدم وجود علاج أو دواء فاعل.
قام العلماء بإجراء أول عملية على شابة (سارة 36)، طلبت عدم الكشف عن اسمها الكامل، التي كانت تعاني من اكتئاب شديد ومقاوم للعلاج منذ كانت طفلة، ونشرت نتائج هذه التجربة الفريدة في مجلة "nature" العلمية.
ويحاول العلماء من خلال هذه الزراعة إثبات مفهوم جديد لطرق علاج الاكتئاب قد يمنح الأمل لكثيرين من المرضى حول العالم عن طريق زرع "منظم ضربات الدماغ" المصمم خصيصا لكل شخص قد يعاني من هذه المشكلة.
ونقلت مجلة "sciencealert" العلمية التي نشرت تقريرا عن الزراعة الثورية، عن المريضة سارة التي أشارت لمعاناتها الطويلة وقالت: "كنت دائما في نهاية الصف... كنت مكتئبة بشدة. لم أستطع الاستمرار... لم أستطع تجاوز ذلك. لم تكن حياة تستحق أن أعيشها".
وركزت التجارب السابقة على فكرة استهداف مناطق محددة في الدماغ والعمل على التحفيز العميق لهذه المناطق لمعالجة الاكتئاب، مثل منطقة برودمان 25". لكن فريق (UCSF) قام بإجراء تغيير كبير على هذا النوع من العلاج.
وقام الباحثون يدويا بتتبع مكان ظهور اكتئاب سارة في الدماغ، وحددوا علامة بيولوجية لهذه الحالة، وهو عبارة عن نمط معين من الموجات الدماغية، التي لم يتم تحديدها في اضطراب اكتئابي كبير من قبل، واستخدموا جهازا للسيطرة على هذه الأمواج.
وضع الفريق قطبا كهربائيا واحدا في منطقة الدماغ، المكان الذي رصد فيه العلماء الموجات، أما القطب الثاني فوضع في أفضل مكان اكتشفه العلماء بعد التتبع والذي اعتبر "دائرة معالجة الاكتئاب" لدى سارة.
Personalized Deep Brain Simulation— SMARTMD (@SMART_MD) October 5, 2021
World-First Brain Implant Successfully Treats Resistant #Depression in a Patient
via @ScienceAlert @UCSFhttps://t.co/1fLagA1m6f #mentalhealth pic.twitter.com/uwkz75MF6F
ويكتشف القطب الأول من الدارة بدء ظهور أعراض الاكتئاب فيعطي أمرا لبدء بث موجات كهربائية صغيرة جدا من القطب الثاني لمدة ست ثوانٍ في عمق منطقة الدماغ المحددة بـ"دائرة الاكتئاب".
واعتبرت الباحثة أن نجاح عملية الزرع هذه هي بمثابة "تقدم مذهل لمعرفتنا بوظيفة الدماغ التي تكمن وراء هذا المرض النفسي". وأكدت الباحثة انخفاض مؤشرات الاكتئاب بشكل كبير جدا لدى المريضة بشكل مفاجئ ومستمر.
وبدوره، قال الباحث في مجال الطب النفسي، أندرو كريستال، وهو أحد أعضاء فريق (UCSF): "لقد طورنا أسلوبا جديدا للطب الدقيق نجح في إدارة الاكتئاب المقاوم للعلاج لدى مريضتنا من خلال تحديد وتعديل الدائرة (الكهربائية) في دماغها المرتبطة بأعراض المرض".
ويجمع الفريق حالات جديدة لتطبيق هذا العلاج الثوري على بعض المرضى الذين يعانون من مرض الاكتئاب المزمن لتأكيد نتائج الأبحاث والتوسع بها.
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