منح جائزة نوبل للأدب للروائي عبد الرزاق غرنة... صور وفيديو

مُنحت جائزة نوبل في الأدب لعام 2021 للروائي عبد الرزاق غرنة "لتعمقه المتجذر والعاطفي في آثار الاستعمار ومصير اللاجئ في ذلك الخليج الواقع بين الثقافات والقارات".

الجدير بالذكر أن عبد الرزاق غرنة، هو كاتب وروائي تنزاني، من مواليد زنجبار في عام 1948، ويسجل للكاتب أن الكثير من أعماله كتبت باللغة الإنكليزية، الأمر الذي أوصله إلى العالمية.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

ومن أشهر روايات غرنة "الجنة"، التي انتهى من كتابتها عام 1994، والتي صنفت من أفضل الروايات العالمية، حيث وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزتي "البوكر" و"وويتبريد"،

كما تعتبر روايته "الهجران"، التي صدرت عام 2005، من أشهر الروايات العالمية، بالإضافة إلى رواية "أمام البحر" التي صدرت عام 2001.

وكان الحساب الرسمي لجوائز نوبل، قد أعلن أمس الأربعاء، حصول العالمين، بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان، على جائزة نوبل للكيمياء عن بحث تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل.