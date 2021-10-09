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    فريق الأهلي المصري

    جماهير الأهلي المصري تتلقى "صدمة" قبل مباراة بطل النيجر

    © REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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    تلقت جماهير النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، صدمة قوية قبل خوض مباراة الحرس الوطني، بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري في النيجر.

    أفادت صحيفة "الوطن سبورت"، مساء اليوم السبت، بأن صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي تعرض للإصابة بكدمة خفيفة في أنكل القدم، اليوم، أثناء إحدى الكرات المشتركة في التقسيمة التدريبية، مما أدى لمغادرته المران.

    مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    ونقلت الصحيفة عن لسان رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أحمد أبو عبلة، أن الكدمة التي تعرض لها محسن خفيفة، مفضلا إراحته، مقررا أن يخضع اللاعب لفحص طبي قبل مران الغد، مؤكدا أنه سيكون جاهزا للمباراة الأفريقية، بنسبة كبيرة.

    يشار إلى أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، قد أجروا تدريباتهم بفرع النادي في الجزيرة، اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لخوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، التي ستقام 16 أكتوبر الجاري في النيجر، وهي المباراة التي تأتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

    وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت، يوم الأربعاء الماضي، أن مصطفى مخلوف، حارس النادي الأهلي المصري الجديد، تعرض للإصابة في مران الفريق بالأمس.

    وتعرض مخلوف، القادم من نادي "الترسانة" القاهري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للإصابة وذهب، فعليا، للمستشفى، خلال مران النادي، من أجل الاستعداد لمقابلة فريق الحرس الوطني بطل دولة النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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