الرياح تؤجل انطلاق شاتنر نجم ستار تريك إلى الفضاء على متن مركبة بلو أوريجين

أعلنت شركة بلو أوريجين المملوكة للملياردير الأمريكي جيف بيزوس، اليوم الأحد، أنها أرجأت إطلاق مركبتها (نيو شبرد) إلى الفضاء ليوم الأربعاء المقبل.

وبذلك يتأجل وصول وليام شاتنر نجم مسلسل (ستار تريك) الشهير إلى حافة الفضاء يوما واحدا.

قالت الشركة في بيان، "بسبب الرياح المتوقعة يوم الثلاثاء، 12 أكتوبر، اتخذ فريق عمليات مهمة بلو أوريجين قرارا بتأجيل إطلاق إن.إس-18، ويستهدف حاليا الأربعاء 13 أكتوبر (موعدا للإطلاق)".

وسيكون شاتنر، الذي اشتهر بدور كابتن كيرك في مسلسل (ستار تريك)، ضمن طاقم من أربع أفراد على متن المهمة (إن.إس-18) شبه المدارية.

ويستقل الممثل البالغ من العمر 90 عاما هذه الرحلة ضيفا على بلو أوريجين، لكن الشركة قالت إنها باعت أيضا تذاكر قاربت قيمتها 100 مليون دولار لزبائن آخرين.

وأضافت الشركة، التي نجحت في إطلاق بيزوس إلى الفضاء في 20 يوليو/تموز، أن فريق عمليات المهمة أكد أن المركبة أوفت بجميع شروط الإطلاق، وأن رواد الفضاء بدأوا تدريبهم اليوم الأحد.

معركة فضائية شرسة

وكانت رحلة بيزوس، الذي يبلغ من العمر 57 عاما، قد استغرقت نحو عشر دقائق و20 ثانية.

وجاءت بعد تسعة أيام من صعود البريطاني ريتشارد برانسون على متن أول رحلة ناجحة لشركة السياحة الفضائية المنافسة فيرجن جالاكتيك، من ولاية نيو مكسيكو.

وثمة معركة تنافسية شرسة بين بلو أوريجين وفيرجن جالاكتيك للاستفادة من سوق السياحة الفضائية المربح الذي يقدر بنك (يو.بي.إس) السويسري بأن قيمته ستبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا في غضون عقد واحد.

وصل برانسون إلى الفضاء أولا، لكن رحلة بيزوس بلغت 100 كيلومتر ارتفاعا، أي أعلى من رحلة برانسون التي كانت على ارتفاع 86 كيلومترا، فيما يسميه الخبراء أول مهمة من نوعها في العالم تنطلق بطاقم لا يضم رواد فضاء.

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