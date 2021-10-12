هابل يرصد قرصا عظيما بنواة ملتهبة على حافة الكون... صور

رصد تلسكوب هابل إحدى أعظم المجرات الحلزونية التي تبعد عن كوكب الأرض حوالي 130 مليون سنة ضوئية تقريبا.

والتقط تلسكوب هابل الصورة باستخدام كاميرا يطلق عليها اسم (Hubble's Wide Field Camera 3)، وهي كاميرا حساسة جدا للضوء وللأشعة الحمراء.

مجلة حلزونية من نوع فريد

وبحسب المقال المنشور في مجلة "phys" العلمية، التقط هابل صورة رائعة جدا لمجرة تحمل الرمز "NGC 5728" تنبعث منها الأضواء بشكل فريد.

وتظهر المجرة الفريدة بشكل حلزوني منسجم أنيق مع وجود إشعاعات على أطرافها تشكل ما يشبه قرص الدوامة الحلزونية العملاقة.

وتعتبر هذه المجرة نوعا هائلا من المجرات النشيطة، والمعروفة باسم مجرة "​​سيفرت". وتُعد مجرات سيفرت، المدعومة بقلبها النشط، فئة نشطة من المجرات تُعرف باسم نوى المجرات النشطة (AGNs).

هناك العديد من الأنواع المختلفة من النوى المجرية النشطة، لكن مجرات سيفرت تتميز عن المجرات الأخرى ذات النوى المجرية النشطة بسبب إمكانية رؤية المجرة نفسها بوضوح.