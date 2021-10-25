الكشف عن اسم مسلسل محمد رمضان الجديد وجدل بشأن المخرج

كشفت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد، عن اسم مسلسل الفنان محمد رمضان، الذي سيخوض به السباق الرمضاني في 2022.

ومن المقرر أن يتم تصوير المسلسل الذي يحمل اسم "مشوار لحد هناك"، خلال نوفمبر المقبل.

مسلسل محمد رمضان الجديد من إخراج محمد ياسين، وهو ما أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي كونه يختلف في أسلوبه عن متطلبات رمضان الذي بسعى دائما للبطولة المطلقة بينما يحبذ ياسين البطولات الجماعية.

العمل من تأليف السيناريست محمد فريد، ويشارك البطولة مع محمد رمضان دينا الشربيني، وفق ما نقل موقع المصري اليوم عن مخرج العمل.

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