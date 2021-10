دراسة: فيتامين يقلل حاجة الإنسان للتبول ويقوي عضلات قاع الحوض

نشر فريق من العلماء في أواخر الشهر الماضي دراسة فريدة مبنية على مراجعة شاملة لعدد من الأبحاث العلمية التي ركزت على المشكلات التي تحدث في المسالك البولية والحوض، لكن النتائج كانت غريبة بالنسبة إلى بعض الأشخاص والمتابعين.

فيتامين يقلل من عدد مرات التبول لدى الإنسان

وأجرت مجموعة أطباء وعلماء من المتخصصين في مجال التوليد وأمراض النساء والصحة العامة مراجعة منهجية شاملة وتحليل معمق للدراسات السابقة التي ركزت على أمراض المسالك البولية، ونشروا نتائج بحثهم في المجلة الدولية لأمراض المسالك البولية (International Urogynecology Journal)

بحسب الدراسة الجديدة، فقد خلص الباحثون إلى أن سلاسة عملية التبول في المسالك البولية مرتبطة بنقص بعض العناصر الغذائية في جسم الإنسان.

وأكد الباحثون أن نقص "فيتامين د" يساهم بشكل كبير في زيادة حاجة الإنسان للتبول، وهي معلومة مثيرة جدا لم تتطرق إليها أبحاث سابقة، الأمر الذي أحدث بعض الجدل لدى المهتمين بأخبار الصحة العامة، خصوصا في هذه الفترة التي انتشرت فيها أخبار فوائد "فيتامين د" كالنار في الهشيم.

وبعد الجدل الكبير الذي أحدثته الدراسة في الأوساط العلمية والإعلامية، استعانت مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية المتخصصة بأخبار الصحة، بأحد أشهر أطباء البولية في أمريكا لمعرفة سر هذا الرابط الغريب.

رابط غريب لكنه حقيقية لعضلات قوية في قاع الحوض

ربط الباحثون هذه النتائج بأحد أدوار "فيتامين د" في جسم الإنسان، وهو أن العضلة النافصة للمثانة (أو العضلة الدافعة للبول هي طبقة موجودة على جدار المثانة البولية مكوّنة من ألياف العضلات الملساء المرتبة في حزم حلزونية وطولية ودائرية)، والتي تنقبض للسماح للبول بالخروج من المثانة تتأثر بهذا الفيتامين، بحسب "wellandgood".

وبحسب العلماء، تحتوي هذه العضلة أيضا على مستقبلات "فيتامين د"، حيث يساعد الفيتامين على تقوية هذه العضلة وجميع العضلات المتواجدة في قاع وحول الحوض، بما في ذلك المثانة، الأمر الذي ربطه العلماء بسلاسة انسياب البول لدى الإنسان، لذلك فإن نقص "فيتامين د" يسبب مشكلة لهذه العملية

وتحدثت المجلة الأمريكية مع طبيب المساك البولية وأمراض الجهاز البولي التناسلي، ميشيل إنغبير، وهو طبيب متخصص في القضايا المتعلقة بقاع الحوض في مركز "كليفلاند كلينك" الطبي في أمريكا.

ونوه الطبيب المتخصص إلى أن "أحد فوائد فيتامين د الأساسية هو أنه يساعد على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى المرتبطة بصحة المثانة بشكل أفضل في الجسم".

وشرح إنغبير موضحا سر الرابط الغريب: "فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ويلعب دورا في امتصاص الأمعاء للعديد من العناصر الغذائية المختلفة في الجسم. يتم امتصاص كل من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفات كنتيجة لوجود فيتامين د، وهذه العناصر تلعب دورا جوهريا في صحة الكلى والمثانة".

وتابع الطبيب المتخصص موضحا: "لذلك، فإن التأثير المحتمل لفيتامين د على الجهاز البولي هو أنه يساعد الجهاز الهضمي ببساطة على امتصاص المعادن الأخرى التي تدعم الصحة العامة الجيدة في تلك المنطقة من الجسم (الحوض)".