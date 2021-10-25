تسجيل
13:52 GMT25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مكملات غذائية متنوعة ومغلفة

    دراسة: فيتامين يقلل حاجة الإنسان للتبول ويقوي عضلات قاع الحوض

    © Photo / pixabay/PeterFranz
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050529577_0:260:3072:1988_1200x675_80_0_0_67c77b76515c248139aacc6f3f8f0d66.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202110251050529649-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6-/

    كشفت دراسة حديثة عن ارتباط غريب بين أحد أشهر الفيتامينات الشائعة وصحة المثانة وقوة عضلات قاع الحوض، الأمر الذي أثار استغراب الكثير من المهتمين بأخبار الصحة والغذاء، لكن طبيبا متخصصا بأمراض المسالك البولية قدم تفسيرا لهذا الرابط الغريب.

    نشر فريق من العلماء في أواخر الشهر الماضي دراسة فريدة مبنية على مراجعة شاملة لعدد من الأبحاث العلمية التي ركزت على المشكلات التي تحدث في المسالك البولية والحوض، لكن النتائج كانت غريبة بالنسبة إلى بعض الأشخاص والمتابعين.

    ثمرة الكباد مقطعة إلى نصفين
    © Photo / pixabay/GeriArt
    10 فوائد طبية لثمرة الأترج "الكباد" منها الضغط والقلب
    وأجرت مجموعة أطباء وعلماء من المتخصصين في مجال التوليد وأمراض النساء والصحة العامة مراجعة منهجية شاملة وتحليل معمق للدراسات السابقة التي ركزت على أمراض المسالك البولية، ونشروا نتائج بحثهم في المجلة الدولية لأمراض المسالك البولية (International Urogynecology Journal).

    فيتامين يقلل من عدد مرات التبول لدى الإنسان

    بحسب الدراسة الجديدة، فقد خلص الباحثون إلى أن سلاسة عملية التبول في المسالك البولية مرتبطة بنقص بعض العناصر الغذائية في جسم الإنسان.

    وأكد الباحثون أن نقص "فيتامين د" يساهم بشكل كبير في زيادة حاجة الإنسان للتبول، وهي معلومة مثيرة جدا لم تتطرق إليها أبحاث سابقة، الأمر الذي أحدث بعض الجدل لدى المهتمين بأخبار الصحة العامة، خصوصا في هذه الفترة التي انتشرت فيها أخبار فوائد "فيتامين د" كالنار في الهشيم.

    وبعد الجدل الكبير الذي أحدثته الدراسة في الأوساط العلمية والإعلامية، استعانت مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية المتخصصة بأخبار الصحة، بأحد أشهر أطباء البولية في أمريكا لمعرفة سر هذا الرابط الغريب.

    اقرأ أيضا: علماء: "فيتامين د" والخبز ثورة تغير "قواعد اللعبة" الصحية

    رابط غريب لكنه حقيقية لعضلات قوية في قاع الحوض

    ربط الباحثون هذه النتائج بأحد أدوار "فيتامين د" في جسم الإنسان، وهو أن العضلة النافصة للمثانة (أو العضلة الدافعة للبول هي طبقة موجودة على جدار المثانة البولية مكوّنة من ألياف العضلات الملساء المرتبة في حزم حلزونية وطولية ودائرية)، والتي تنقبض للسماح للبول بالخروج من المثانة تتأثر بهذا الفيتامين، بحسب "wellandgood".

    خلطة من المكملات الغذائية
    © Photo / pixabay/Sprinter_Lucio
    علماء: "فيتامين د" والخبز ثورة تغير "قواعد اللعبة" الصحية
    وبحسب العلماء، تحتوي هذه العضلة أيضا على مستقبلات "فيتامين د"، حيث يساعد الفيتامين على تقوية هذه العضلة وجميع العضلات المتواجدة في قاع وحول الحوض، بما في ذلك المثانة، الأمر الذي ربطه العلماء بسلاسة انسياب البول لدى الإنسان، لذلك فإن نقص "فيتامين د" يسبب مشكلة لهذه العملية.

    طبيب يكشف سر الرابط الغريب بين "فيتامين د" والحوض

    وتحدثت المجلة الأمريكية مع طبيب المساك البولية وأمراض الجهاز البولي التناسلي، ميشيل إنغبير، وهو طبيب متخصص في القضايا المتعلقة بقاع الحوض في مركز "كليفلاند كلينك" الطبي في أمريكا.

    ونوه الطبيب المتخصص إلى أن "أحد فوائد فيتامين د الأساسية هو أنه يساعد على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى المرتبطة بصحة المثانة بشكل أفضل في الجسم".

    وشرح إنغبير موضحا سر الرابط الغريب: "فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ويلعب دورا في امتصاص الأمعاء للعديد من العناصر الغذائية المختلفة في الجسم. يتم امتصاص كل من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفات كنتيجة لوجود فيتامين د، وهذه العناصر تلعب دورا جوهريا في صحة الكلى والمثانة".

    وتابع الطبيب المتخصص موضحا: "لذلك، فإن التأثير المحتمل لفيتامين د على الجهاز البولي هو أنه يساعد الجهاز الهضمي ببساطة على امتصاص المعادن الأخرى التي تدعم الصحة العامة الجيدة في تلك المنطقة من الجسم (الحوض)".

     

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

     

    انظر أيضا:

    العارض رقم 1 لنقص "فيتامين د" هو "فوضى" يشعر بها الجميع ولا يدركونها
    علماء: "فيتامين د" والخبز ثورة تغير "قواعد اللعبة" الصحية
    دراسة: "فيتامين د" يمنع السمنة لأنه مفتاح أهم عملية في الجسم
    علماء: الأرض داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون"... فيديو وصور
    أجنحة "الفراشة الذهبية" الخاصة بـ"ناسا" تفتح في الفضاء... صور وفيديو
    مركبة "ناسا" ترصد حدثا تاريخيا لعملية "إعادة تشغيل" في الفضاء... صور وفيديو
    علماء: وشاح الأرض يدور حول لبها... أوروبا كانت على خط الاستواء... صور وفيديو
    10 فوائد طبية لثمرة الأترج "الكباد" منها الضغط والقلب
    المريخ أجمل من الأرض... "قصة حزينة" أفقدته عنصره "النبيل" وحولته إلى جحيم... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تقف فنانة الروبوت أي-دا، التي توصف بأنها أول فنانة روبوت ذات ذكاء اصطناعي فائقة الواقعية في العالم في أهرامات الجيزة، حيث تعرض منحوتاتها خلال معرض فني دولي، على أطراف مدينة القاهرة، مصر، 23 أكتوبر 2021.
    الفنانة "أي-دا" في مصر
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك