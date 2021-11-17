50 مليون "مصاص دماء" تقوم بأغرب هجرة في الأرض إلى جزيرة كريسماس... صور وفيديو

تشهد أستراليا إحدى أغرب ظواهر الهجرة الغامضة على وجه الأرض، حيث تجتاح ملايين السرطانات (السلطعون) الحمراء المخيفة طرقات البلاد وتحتل أرصفتها وجسورها في طريقها إلى إحدى الجزر بهدف التكاثر.

وصدم السياح والمواطنون باندفاع أكثر من 50 مليون سرطان أحمر "دموي" اللون، تصفه وسائل الإعلام المحلية بالسرطان "مصاص الدماء"، بسبب تغير لونه إلى الأحمر في موسم التزاوج والذي تستطيع تحديد توقيتيه من حركة القمر، لتكتسح الطرقات بشكل كثيف.

وتقوم هذه السرطانات برحلة "ملحمية" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث تجتاز بعض المدن في أستراليا لتصل إلى المحيط وتتوجه إلى جزيرة الكريسماس الخلابة.

ويهاجر أكثر من 50 مليون سرطان أحمر مع بداية موسم التكاثر ويقطع غابات الحديقة الوطنية على الساحل شمال غربي أستراليا، متجها إلى المحيط لتقطع مسافه كبيرة وصولا إلى الجزيرة.

وبحسب "ديلي مليل" شوهدت هذه القشريات تتجمع في الطرقات والجسور الأسترالية قبل أن تبدأ بهجرتها الغامضة قاطعة الجبال والصخور والطرقات والجسور للوصول إلى وجهتها بهدف التكاثر، حيث يعمل موظفون أستراليون على تجهيز ممرات وجسور لمساعدة هذه السرطانات على الهجرة وضمان سلامتها.

Annual migration of tens of millions of red crabs across Christmas Island, Australia pic.twitter.com/LHTVJfxJSt — Keith Humphreys (@KeithNHumphreys) November 15, 2021

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وتبدأ هذه الهجرة الغامضة عادة مع بداية موسم الأمطار في البلاد، بين شهري أكتوبر و نوفمبر، حيث تندفع الذكور وتحاول إيجاد إناث لها أثناء رحلتها.

السرطانات تتبع حركة القمر وتستطيع اكتشاف التوقيت الأمثل

وبحسب المصادر، يتم تحديد التوقيت الدقيق وسرعة الهجرة من خلال مرحلة (حركة) القمر، أي الطور القمري، مع توقعات بتكاثر السرطانات في 29 أو 30 من هذا الشهر.

وتستطيع القشريات الذكية معرفة التوقيت الأمثل بشكل دقيق لمغادرة جحورها والوصول إلى الشاطئ في الوقت المناسب والأمثل أيضا لوضع بيوضها.

وتضع كل أنثى سرطان حوالي 100 ألف بيضة على سواحل المحيط الهندي على مدار خمس أو ست ليالٍ متتالية أثناء الهجرة في جزيرة كريسماس.

They call it the best time of year... and no we don't mean the countdown to Christmas 🎅. It's red crab migration season at Christmas Island National Park 🎉! ⠀

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The crabs are well and truly on the move and the crab bridge is heaving 🥳.⠀

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Via Parks Australia

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🦀🦀🦀🦀 pic.twitter.com/QGb6OEIo79 — Climate Save Movement (@climatesavemvmt) November 11, 2021

بعد شهر واحد، يعود صغار السرطانات الحمراء إلى الشاطئ للقيام برحلة معاكسة إلى المنزل في الغابة الاستوائية بالجزيرة.

وقالت بيانكا بريست، القائم بأعمال مدير جزيرة كريسماس، إن هذا الحدث الطبيعي المذهل من أهم الأحداث في الجزيرة الخلابة التي نشهدها كل عام.

Look at this @caitrionambalfe

MILLIONS OF RED CRABS MIGRATE TO THE OCEAN 🦀 They head to Christmas Island (Australia) to breed. On their way, they covered streets, bridges, and streams. pic.twitter.com/eoaInx0rRu — Nani💃 (@Analia2023) November 17, 2021

وتابعت بريست: "قام موظفو حديقة جزيرة الكريسماس الوطنية بوضع كيلومترات من الحواجز المؤقتة، وأقاموا لافتات وأغلقوا الطرق عبر الجزيرة لحماية ملايين السرطانات التي تغادر منازلها في الغابات إلى الساحل.

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