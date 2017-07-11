بايرن ميونيخ يضم خاميس رودريغيز

© REUTERS/ SUSANA VERA ريال مدريد يقترب من إتمام أغلى صفقة في التاريخ

وقال الموقع الرسمي لبطل أوروبا ، على الإنترنت في بيان رسمي، "ريال مدريد وبايرن ميونيخ توصلا لاتفاق، حول انتقال خاميس رودريغيز لمدة موسمين على سبيل الإعارة"، مضيفاً أنه "في انتظار خضوع اللاعب للفحص الطبي، والتقديم الرسمي للصفقة".

واختتم البيان "بايرن ميونيخ أصبح لديه الحق في ضم اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة".

وانضم خاميس رودريجيز لصفوف الميرنجي عقب نهائيات مونديال البرازيل 2014، قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2020، ولكن قيمته التسويقية انخفضت حاليًا حتى وصلت لـ 50 مليون يورو.

وعانى النجم الكولومبي في موسمه الماضي مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك لقلة الاعتماد على اللاعب في المباريات المهمة، حيث لعب 33 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 13 هدفاً.

كما تألق، رودريجيز، مع الميرنجي في موسم 2014-2015 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي يتولى حاليًا القيادة الفنية للبافاري، حيث لعب 46 مباراة، وسجل 17 هدفًا وصنع 18 آخرين.