تسجيل
16:53 11 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    خاميس رودريغيز

    بايرن ميونيخ يضم خاميس رودريغيز

    © REUTERS/ SERGIO PEREZ
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 67 0 0

    أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، تعاقده رسميا مع، خاميس رودريغيز، قادما من نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، كما أعلن الفريق الملكي، موافقته رسمياً على انتقال نجمه الكولومبي، إلى صفوف الفريق البافاري.

    ريال مدريد
    © REUTERS/ SUSANA VERA
    ريال مدريد يقترب من إتمام أغلى صفقة في التاريخ
    وقال الموقع الرسمي لبطل أوروبا، على الإنترنت في بيان رسمي، "ريال مدريد وبايرن ميونيخ توصلا لاتفاق، حول انتقال خاميس رودريغيز لمدة موسمين على سبيل الإعارة"، مضيفاً أنه "في انتظار خضوع اللاعب للفحص الطبي، والتقديم الرسمي للصفقة".

    واختتم البيان "بايرن ميونيخ أصبح لديه الحق في ضم اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة".

    وانضم خاميس رودريجيز لصفوف الميرنجي عقب نهائيات مونديال البرازيل 2014، قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2020، ولكن قيمته التسويقية انخفضت حاليًا حتى وصلت لـ 50 مليون يورو.

    وعانى النجم الكولومبي في موسمه الماضي مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك لقلة الاعتماد على اللاعب في المباريات المهمة، حيث لعب 33 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 13 هدفاً.

    كما تألق، رودريجيز، مع الميرنجي في موسم 2014-2015 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي يتولى حاليًا القيادة الفنية للبافاري، حيث لعب 46 مباراة، وسجل 17 هدفًا وصنع 18 آخرين.

    انظر أيضا:

    نجل زيدان في حراسة ريال مدريد
    رونالدو قد يبقى في ريال مدريد
    رونالدو يستعد لمغادرة ريال مدريد
    ريال مدريد يرتدي قميصًا صممه شاب عربي...تعرف على قصته
    الكلمات الدلالية:
    الفحص الطبي, إعارة, انتقال, موسم الانتقالات في أوروبا, أخبار بايرن ميونيخ, أخبار ريال مدريد, أخبار العالم, أخبار الرياضة, بايرن ميونخ, ريال مدريد, خاميس رودريغيز, كولومبيا, اسبانيا, ألمانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جائزة ستينين للتصوير المحترف في فئة الرياضة - صورة للمصور أليكسي فيليبوف بعنوان على أطراف الأصابع (صورة للرياضي الروماني أندري مونتيان خلال الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو)
    الألم والصدمة النفسية والتغلب على الذات...أفضل صور "الرياضة" عن قرب
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    عملية تحرير سوريا من داعش
    خريطة توزع القوى في عملية تحرير سوريا من "داعش"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك