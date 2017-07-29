أخيرا... نيمار يبلغ زملاءه بالخبر الأكيد

أكدت تقارير صحفية إٍسبانية، أن اللاعب البرازيلي نيمار، مهاجم برشلونة، أبلغ زملاءه بالفريق، بأخر تطورات صفقة القرن.

© REUTERS/ MIKE SEGAR مشاجرة بين نيمار وسيميدو في تدريبات برشلونة (فيديو)

وأشارت صحيفة " موندو ديبورتيفو " إلى أن نيمار، أبلغ زملاءه بصفوف برشلونة، يوم الخميس الماضي، خلال معسكر الفريق بالولايات المتحدة، أنه سيرحل عن البارسا، وأنه لا نية على الإطلاق للتراجع عن موقفه بالرغبة في الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أنه في الوقت الذي يلتزم فيه اللاعب البرازيلي، الصمت عبر وسائل الإعلام، بشأن انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، إلا أنه دائم الحديث داخل المعسكر، عن رغبته القوية في الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذكرت الصحفية أن نيمار بات على أعتاب الانتقال لسان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

Noticia MD: ¡@neymarjr ya ha comunicado a la plantilla que se va al PSG!https://t.co/P9cbIZTsEl por @RogerTorello pic.twitter.com/LwZifVCTmv — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 29, 2017

من جانبها، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اللاعب صاحب الـ 25 عاماً، واثق تماماً من إتمام صفقة انتقاله لباريس سان جيرمان يوم الإثنين القادم. وأضافت أن نيمار قد أبلغ زملائه بقراره، في اليوم الذي نشبت فيه مشاجرة بينه وبين الوافد الجديد، نيلسون سيميدو، أثناء تحضيرات الفريق لمباراة ريال مدريد.

يذكر أن نيمار انضم لبرشلونة عام 2013 قادماً من سانتوس البرازيلي بمبلغ 88.2 مليون يورو.



