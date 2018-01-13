ميسي يتقاضى الراتب الأعلى عالميا..تسريب عقد الأرجنتيني مع برشلونة

نشر موقع "Football Leaks" و موقع "mediapart" تسريبات عن العقد الجديد الذي وقعه الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة و الذي يضمن البقاء فيه حتى عام 2021.

© REUTERS/ SERGIO PEREZ بتسجيله الهدف 365 في الليغا... ميسي يعادل رقم الأسطورة الألمانية مولر

التسريبات الجديدة حول العقد تدخل الأرجنتيني في تاريخ كرة القدم من حيث الراتب السنوي و الأرباح التي سيجنيها في حال الإستمرار في صفوف النادي الكتلوني لنهاية العقد.

حيث سيحصل "البرغوث" على راتب سنوي يصل الى حوالي 100 مليون يورو سنويا.

وبحسب موقع "mediapart " فالأرجنتيني هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يضمن الحصول على حوالي 100 مليون في عام واحد.

وبحسب الموقع فإن ميسي يكسب حوالي 44,5 مليون جنيه إسترليني صافي أي أكثر من ضعف مايحصل عليه كريستيانو رونالدو.

كما وكشف الموقع عن صافي الأرباح السنوية للبرازيلي نيمار التي هي بحدود 33 مليون جنيه إسترليني.

كما سيحصل على 15 في المئة من حقوق بيع الصور، ومكافأة الولاء و التي تقدر بـ62 مليون جنيه إسترليني إذا لم يغادر برشلونة قبل نهاية عقده.

بالإضافة لعدد من المكافآت، ففي حال خوضه بقميص النادي الكتلوني لـ60 في المئة من مبارايات الفريق فإنه سيحصل على 1,7 مليون جنيه إسترليني

وفي حال فوز الفريق الكتلوني بدوري الأبطال فإنه سيحصل على 10,7 مليون جنيه إسترليني كمكافآة.