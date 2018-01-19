نقل أسطورة كرة القدم بيليه إلى المستشفى

أفادت رابطة كتاب كرة القدم، اليوم الجمعة، أن نجم كرة القدم المعتزل بيليه نقل إلى المستشفى في بلاده البرازيل، أمس الخميس، بعد معاناته من الإرهاق.

وبناء على ذلك ألغى بيليه (77 عاما) رحلة كانت مقررة إلى لندن مطلع الأسبوع المقبل. حسب "رويترز".

© Sputnik. Sergey Guneev مارادونا يقبل رأس بيليه بحضور بوتين في صورة للذكرى

كما اعتذر النجم المعتزل عن عدم حضور حفل عشاء تكريما له كان من المقرر أن تقيمه رابطة كتاب كرة القدم في بلاده في فندق سافوي الأحد المقبل أيضا.

وقالت الرابطة في بيان "في الساعات الأولى من، صباح الخميس، انهار بيليه ونقل إلى المستشفى في البرازيل حيث خضع لسلسلة من الفحوصات التي تشير نتائجها على ما يبدو إلى معاناته من تأثير الإرهاق".

وأضاف البيان "يستمر تلقيه العلاج عبر المحاليل بينما يراقب الأطباء تعافيه. ولحسن الحظ لم تظهر أي دلائل على أي شيء أكثر خطورة سوى الإرهاق".

وبيليه هو اللاعب الوحيد الذي سبق له الفوز بكأس العالم ثلاث مرات وسبق ونقل للمستشفى أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في الكلى ومتاعب في الصحة العامة كما خضع لعملية جراحية في مفصل الفخذ.

وخلال آخر ظهور دولي له في موسكو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال قرعة كأس العالم 2018 جلس بيليه على كرسي متحرك.

ويعتبر كثيرون بيليه أفضل لاعب أنجبته ملاعب كرة القدم طوال تاريخها.