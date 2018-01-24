انطلاق الجولة العالمية للكأس الذهبية من لندن(فيديو)

انطلقت جولة الكأس الذهبية لكأس العالم "فيفا" باحتفالية رسمية في لندن حضرها أبطال العالم السابقين، الإنجليزي السير جيوف هورست والإيطالي أندريا بيرلو، قبيل بدء الكأس الذهبية برحلتها المكوكية حول العالم.

© Sputnik. Alexander Vilf بشرى سارة لمشجعي كأس العالم 2018 في روسيا

سيكون للجولة محطات في 91 مدينة في 51 دولة من قارات العالم الست، وهو ما يمنح الآلاف من عشاق المستديرة الساحرة فرصة التعرف بأنفسهم على الجائزة الأغلى في عالم اللعبة الجميلة.

وسيكون للكأس الذهبية هذه المرة محطات جديدة في دول لم يصلها الكأس سابقا، ومن بينها أيسلندا والنمسا ومنغوليا.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال ريكاردو فورت، نائب رئيس الشراكات الرياضية العالمية لدى شركة "كوكا كولا": "مع تحضير جماهير كرة القدم أنفسهم حول العالم،

فإننا حريصون على أن يكونوا مستعدين لاختبار كل الإثارة التي ستنطوي عليها نسخة هذا الصيف من البطولة.

من شأن جولة الكأس أن تمنح الجماهير في كل مكان جانبا من الإثارة التي ستجلبها عليها المنافسات، وكذلك فرصة العمر للتعرف على الكأس بأنفسهم."

من جهته، قال فيليب لو فلوش، كبير المسؤولين التجاريين لدى "فيفا": "عقب نجاح المرحلة الأولى من جولة الكأس لكأس العالم "فيفا" من "كوكا كولا"،

والتي منحت أكثر من 220 ألف شخص في أرجاء روسيا فرصة الاقتراب من الكأس الذهبية بأنفسهم، يسعدنا أن نطلق هذه الفرصة التي لن تنسى لجماهير كرة القدم حول العالم.

ستجلب الأشهر القليلة الماضية معها فرحا ودهشة لمئات الآلاف من الأشخاص حول العالم في أكثر من 50 دولة.

Daniel Marenco/ Expedição Fuscamerica/ Divulgação حمى كأس العالم تدفع شابين برازيليين للسفر إلى روسيا على متن سيارة "خنفساء" عمرها 50 عاما

ونحن نتوجه بالشكر إلى "كوكا كولا" لشراكتها معنا في تقديم كأس العالم للعالم بأسره."

أما الأسطورة الكروية أندريا بيرلو، فقد قال: "شرف عظيم لي أن أتواجد هنا لإعطاء شارة الإنطلاق لطائرة جولة الكأس لكأس العالم "فيفا" في رحلتها حول العالم.

رفعي للكأس الأصلية مجددا يستحضر في ذهني ذكريات رائعة، وأنا متشوق للتعرف على هوية الفريق الذي سيرفع هذه الأيقونة الرياضية الثمينة عقب نهاية كأس العالم "فيفا" 2018، تمثل الكأس القمة في مسيرة أي لاعب."

وقبل أن تستهل الكأس الذهبية جولتها العالمية، كانت قد أتمت رحلة في روسيا دامت ثلاثة أشهر وقطعت فيها أكثر من 16 ألف كيلومترا كانت لها فيها محطات في 16 مدينة،

وهو ما جعلها الجولة الأكبر على الإطلاق للكأس الغالية في أية دولة مستضيفة.