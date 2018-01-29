ميسي يتجاوز رونالدو في إحصائية جديدة ورقم قياسي

ساهم الهدف الذي سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه برشلونة، يوم أمس، على ضيفه ألافيس ضمن إطار مبارايات الدوري الإسباني بكرة القدم في أسبوعه الـ21.

© REUTERS/ ALBERT GEA بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

الهدف الذي سجله الأرجنتيني أدخله قائمة مشاهير "الليغا" الإسبانية، حيث أصبح في رصيده 21 هدفا من ركلات حرة،

وليتصدر لائحة أكثر اللاعبين تسجيلا من ركلات حرة في السنوات الـ14 الأخيرة.

"البرغوث" بهذا الهدف استطاع التقدم على البرتغالي ولاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو والذي بحوذته 20 هدفا من ركلات حرة.

وبهذا الفوز حافظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن ملاحقه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني.