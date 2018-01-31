اتحاد الكرة العراقي يعلن عقوبة الجماهير المسيئة في الدوري

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، العقوبة التي سيفرضها على جماهير أي فريق تثبت عليه هتافات مسيئة أو عنصرية في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

قال بيان صادر عن الاتحاد: "بغية منع ظاهرة التشجيع غير الحضاري التي يطلقها بعض الأشخاص المحسوبين على جماهير أندية بلاد الرافدين الحبيبة، ولغرض الوقوف بحسم وشدة ضد هذه الظاهرة الشاذة والدخيلة على ملاعبنا، ومن مبدأ تطبيق اللوائح الخاصة بالاتحاديين الدولي والمحلي، قرر اتحاد الكرة منع جماهير أي فريق تثبت عليه هتافات عنصرية او مسيئة من مرافقة فريقه لمدة سبع مباريات"، وفق موقع " السومرية ".

وأضاف أن "العقوبة ستكون أشد في حال تكرار المخالفة وذلك تماشيا مع الروح الرياضية والنبل والأخلاق السامية التي هي رسالة كرة القدم بالدرجة الأساس".

وطالب الاتحاد في بيانه، جميع جماهير الأندية بـ"المحافظة على حسن السلوك والتزام بما يليق في الذوق العام والتشجيع الحضاري لإنجاح اللعبة كون الجماهير هي العنصر الأساس في إنجاح ودفع عجلة كرتنا إلى الأمام".