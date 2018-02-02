ترامب يعاقب مارادونا...هذا ما حدث للأسطورة الأرجنتينية

رفضت السلطات الأمريكية طلب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أذاعت قناة "تليسيور" المحلية مقابلة معه أهان فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال محامي مارداونا ماتياس مورلا لوسائل إعلام محلية في الأرجنتين إن طلب النجم الأرجنتيني للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة قوبل بالرفض رغم استيفائه لك المتطلبات، وذلك بعد أن وجه سبابا لترامب بمعنى أنه مجرد دمية خلال المقابلة التلفزيونية، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

© Sputnik. Sergey Guneev مارادونا يقبل رأس بيليه بحضور بوتين في صورة للذكرى

وأوضح مورلا أنه قيل لمارادونا الذي يدرب فريق الفجيرة الإماراتي حاليا عند رفض تأشيرته في السفارة الأمريكية بالأرجنتين: "دييغو إذا سمحت لا تتحدث عن الولايات المتحدة".

وبحسب الصحيفة، فإن مارادونا حين سئل عن رأيه في الرئيس الأمريكي، قال جملة يستخدمونها في الأرجنتين من قبيل السخرية "تشيروليتا"، ومعناها أنه "شخصية كرتونية" أو "دمية" يتحكم فيها غيرها.

وكان مارادونا يحاول استخراج تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية من أجل حضور المحاكمة الخاصة بزوجته السابقة كلاوديا فيلافاني والمقرر انعقادها الشهر المقبل بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا، ولكنه لن يستطيع تحقيق ذلك الآن.

وقع مارادونا عقدا مع نادي الفجيرة الإماراتي لقيادة الفريق الأول في النادي دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد الجديد، لكن مهمة مارادونا الأساسية تتمثل في إعادة الفجيرة لدوري الخليج العربي بعدما هبط العام الماضي للدرجة الأولى وفقا لتقارير إعلامية إماراتية.

وتعتبر مهمة مارادونا الثانية في الكرة الإماراتية، إذ سبق أن قاد نجم كرة القدم الأرجنتينية السابق، فريق الوصل في موسم 2011 ونجح في إيصال الفريق الإماراتي لنهائي بطولة الأندية الخليجية، لكنه احتل الوصافة قبل أن يقيله الوصل في عام 2012 وعين الفرنسي الراحل برونو ميتسو بدلا منه.

ولا تزخر تجربة مارادونا التدريبية بالسطور الكبيرة، إذ درب منتخب بلاده الأرجنتيني في عام 2008، في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010 ليتأهل معه بشق الأنفس للمونديال، قبل أن يودع بشكل قاس للغاية وبخسارة مدوية من المنتخب الألماني برباعية نظيفة أخرجت التانغو من دور الثمانية.