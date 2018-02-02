رسميا... تحديد الملاعب المحايدة لأندية إيران والسعودية في "أبطال آسيا"

اعتمد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الملاعب المحايدة التي من المقرر أن تقام عليها مباريات الأندية الإيرانية والسعودية في إطار بطولة دوري أبطال آسيا.

واختار الاتحاد عاصمة سلطنة عمان كأرض محايدة لخوض الأندية الإيرانية مبارياتها على أرضها، أمام الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بحسب وكالة أنباء فارس.

كما اختار نادي الهلال السعودي دولة الكويت كأرض محايدة لمواجهة الأندية الإيرانية والقطرية في البطولة، بينما اختارالأهلي دولة الإمارات، لمواجهة الأندية الإيرانية.

وجاءت الملاعب ومواعيد المباريات كالتالي:‏

12 فبراير/ شباط: تراكتورسازي تبريز x الأهلي السعودي، في مجمع السيب بالعاصمة العمانية مسقط.

20 فبراير/ شباط: استقلال طهران x الهلال السعودي، في مجمع السيب بالعاصمة العمانية مسقط.

3 أبريل/ نيسان: الأهلي السعودي x تراكتورسازي تبريز، في استاد طحنون، بالعين الإماراتية.

16 أبريل/ نيسان: الهلال x الاستقلال، في نادي الكويت بالكويت.

وكانت أندية السعودية والإمارات قد وافقت مؤخرا على اللعب في قطر والمشاركة في دوري الأبطال الآسيوي، متراجعا عن تهديده بالانسحاب من البطولة. ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال الآسيوي في 12 فبراير/ شباط الجاري.