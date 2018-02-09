ناتاليا غارت: رياضيو الزحافات الثلجية يدركون أنهم لن يشاركوا في الأولمبياد

قالت ناتاليا غارت، رئيسة الاتحاد الروسي لرياضة الزحافات الثلجية، إن قرار محكمة التحكيم الرياضية برفض دعوى الاستئناف لـ47 رياضي روسي يحرمهم من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.

بيونغ تشانغ — سبوتنيك . وأضافت، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط: "بقية المحاكم ليست عملية سريعة".

وقالت غارت: "هذا ليس عدلا، فقد كان هناك أمل حتى النهاية، بأن المنطق والحس السليم والعدالة سوف تسود".

وتابعت: "نحن ندرك، أن كل شيء انتهي بالنسبة لهذه الألعاب الأولمبية"، مضيفة: "غدا تبدأ أولى المسابقات وسط الرجال، ثم بعد ذلك بيومين النساء".

وأردفت: "قمنا بعمل كل ما يمكن عمله. الآن هو الوقت المناسب لنقرر ما يتعين اتخاذه من إجراءات قانونية لاحقا".



