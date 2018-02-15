بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال وأوستر سوند في الدوري الأوروبي (3-0)

فاز فريق أرسنال الإنجليزي على مضيفه أوسترسوند السويدي بـ 3 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهم بذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 13 عن طريق ناتشو مونريال.

وفي الدقيقة 24 أضاف سوتيريس باباغيانوبولوس لاعب الفريق السويدي الهدف الثاني لأرسنال بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 58 أحرز مسعود أوزيل الهدف الثالث لأرسنال بعد تمريرة من هنريك ميختاريان، لتنتهي المباراة بفوز الفريق اللندني بثلاثية نظيفة.