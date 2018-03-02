مورينيو يعتقد أن ابراهيموفيتش سيترك يونايتد في نهاية الموسم

قال البرتغالي خوسيه مورينيو، مدرب مانشيستر يونايتد، اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار، إنه يعتقد أن المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش قد يترك يونايتد نهاية الموسم الحالي.

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ولم يلعب ابراهيموفيتش منذ فترة طويلة بسبب إصابة في الركبة حسب "فرانس برس"

وأشار مورينيو في مؤتمر صحفي تحضيرا للمرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الذي يحتل يونايتد الترتيب الثاني فيه إلى اعتقاد بأن هذا الموسم هو الأخير لابراهيموفيتش مع الفريق.

وأكد مورينيو أن الإصابة حرمت ابراهيموفيتش من أن يعيش "أفضل وأروع موسمين في حياته".

وشارك ابراهيموفيتش في 7 مباريات هذا الموسم فقط وسجل هدفا واحدا، بعد عودته من إصابة بالركبة اليمنى، وما لبث حتى أصيب مرة أخرى.

وفي يناير/ كانون الثاني، ألمح مورينيو إلى عدم تمسكه بابراهيموفيتش إذا أراد الأخير الانضمام إلى أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم.