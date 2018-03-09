3 دول ترغب في استضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة 9 مارس/ آذار أن دول إيطاليا وبولندا والبرتغال ترغب في استضافة نهائيات النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوربية.

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وتقام البطولة الأوروبية في يونيو/ حزيران 2019، ولم تبد دول أوروبية أخرى غير إيطاليا وبولندا والبرتغال اهتمامها بتنظيم النهائيات، حسب رويترز.

وتنتمى الدول الثلاثة إلى منتخبات المستوى الأول في أوروبا، وسيكون أماهها حتى 31 أغسطس/ آب لتقديم ملفاتها الرسمية.

وتتخذ اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارها النهائي بشأن الدول المستضيفة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

ويتأهل متصدري المجموعات الأربع في هذه البطولة إلى نهائيات بطولة الأمم الأوربية والتي تشمل مباراتين في الدور قبل النهائي.