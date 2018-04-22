بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري (2-1)

فاز الأهلي على بتروجيت، مساء الأحد، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري، وهي التجربة الأخيرة قبل مواجهة الزمالك.