تزامنا مع عيد تحرير سيناء... دعوة محمد صلاح للخدمة في الجيش الإسرائيلي

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، دعوة إلى هداف نادي ليفربول، اللاعب المصري محمد صلاح، للخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وقال ليبرمان في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، عقب نهاية مواجهة ليفربول وروما الإيطالي (5-2): "أرغب في أن يوقع اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي".

אני מתקשר עכשיו לרמטכל ואומר לו להחתים את מוחמד סלאח לשירות קבע — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 24, 2018

وجاء الرد سريعا على هذه التغريدة من قبل النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، الذي شن هجوما لاذعا على الوزير الإسرائيلي، وقال في تغريدة على تويتر: "صلاح يود أن يعرفك جيدا، ويعرف لأي قناص تود منح وسام شرف، وما هي برامجك لقصف سد أسوان.. تغريدة تسبب الرغبة بالتقيؤ".

אני בטוח שהוא ישמח להכיר אותך מר ליברמן. ישמח לשמוע לאיזה צלף היית נותן צל״ש ולדעת מה תוכניותיך לגבי סכר אסואן.. pic.twitter.com/VadXXBGe54 — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) April 24, 2018

وتتزامن التغريدة مع احتفال المصريين بذكرى تحرير سيناء، وهو اليوم الموافق 25 أبريل/نيسان من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

وقاد صلاح فريقه ليفربول، أمس، لتحقيق فوز عريض على ضيفه روما، بخمسة أهداف لهدفين، إذ سجل هدفين وصنع آخرين ليضع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب قدما في نهائي أغلى المسابقات على صعيد الأندية في القارة العجوز.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في موسم 2017-2018 في إنجلترا، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مساء الأحد.

ويعد اللاعب المصري هو ثاني العرب والأفارقة تتويجا بالجائزة في تاريخها بعدما سبقه الجزائري رياض محرزلاعب ليستر سيتي في موسم 2015-2016.

ويتصدر المهاجم المصري لائحة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا.