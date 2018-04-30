شاهد... لاعبو برشلونة يحتفلون بلقب الدوري الإسباني داخل غرفة الملابس

وأظهرت مقطع فيديو، فرحة لاعبي البارسا، وهم يرقصون ويلتقطون الصور التذكارية احتفالا بلقب الليغا رقم 35 في تاريخ النادي الكتالوني.
لاعبو برشلونة @fcbarcelona_ara يحتفلون داخل غرفة المبلاس 🕺— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 29, 2018
#beINLiga pic.twitter.com/eUMgd8uwNu
وتوّج نادي برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 25 في تاريخه عقب فوزه 4-2 على مستضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بفضل ثلاثية من هدافه ليونيل ميسي مساء الأحد.
الأندية الأكثر تتويجا بلقب #الدوري_الإسباني. #beINLiga pic.twitter.com/v8PsTtMup5— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 29, 2018
وكان برشلونة بحاجة للتعادل ليقتنص اللقب ويحقق الثنائية المحلية للمرة الثامنة في تاريخه عقب فوزه بكأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي.
#ميسي هداف #الدوري_الإسباني والأقرب للتتويج بالحذاء الذهبي. #beINLiga pic.twitter.com/hWtPUMsnYn— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 29, 2018
ورفع فريق المدرب إرنستو فالفيردي الذي لم يخسر بالمسابقة هذا الموسم رصيده إلى 86 نقطة من 34 مباراة متقدما بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.
#برشلونة حقق اللقب دون أي خسارة! وثلاث أندية تهبط للدرجة الثانية: #ديبورتيفو و #لاس_بالماس و #ملقا. #beINLiga pic.twitter.com/XKPJ8auJ6B— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 29, 2018
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