نيمار يتهرب مجددا من العودة لباريس سان جيرمان

تخلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موعد عودته للعاصمة الفرنسية، والذي كان مقررا اليوم الجمعة.

فبحسب صحيفة "برازيلكو"، فقد تم الإعلان من قبل عن سفر نيمار اليوم إلى باريس من أجل إكمال علاجه تحت إشراف ناديه، ولكن اللاعب لم يحضر إلى باريس اليوم مثلما كان مقررا.

وبأن عودة نيمار إلى باريس سان جيرمان أصبحت قريبة جدا، بعدما قرر اللاعب رحيله عن مدينة ساو باولو خلال الساعات القليلة الماضية، وأنه من المحتمل أن يعود خلال الساعات المتبقية من اليوم على متن طائرة خاصة.

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الجدير بالذكر أن اللاعب بعد تعرضه للإصابة سافر إلى البرازيل وقام بإجراء عملية جراحية لكاحله هناك وقضى على أثرها عدة أسابيع في مدينة ساو باولو.

ومنذ قرابة الشهر سافر ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، وأعضاء من مجلس إدارة النادي إلى البرازيل وطلبوا من اللاعب العودة إلى استكمال شفائه هناك، وقطع الشكوك التي تتردد حول احتمالية رحيله عن صفوف الفريق والانضمام إلى ريال مدريد الموسم القادم،

إلا اللاعب البرازيلي رفض وقتها طلب الخليفي وفضل البقاء في البرازيل.

وفي حالة عدم سفره إلى العاصمة الفرنسية اليوم، سيؤكد اللاعب بذلك الأنباء التي تتحدث عن رغبته في الرحيل عن الفريق، بعد الفشل في التتويج بلقب دوري الأبطال والخروج من ثمن النهائي على يد ريال مدريد.