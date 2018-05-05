رسميا... مدافع منتخب فرنسا يغيب عن المونديال

وأوضح الاتحاد أوضح، في بيان له نشر على الموقع الإلكتروني، أن كوتشيلني (32 عاما) تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم في الشهر المقبل.
وقال ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، "هذه خسارة كبيرة للفريق الوطني".
وتستضيف روسيا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، للمرة الأولى في تاريخها، في بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز.
وتقام المباريات على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية هم: سان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبرغ ونيجني نوفغورود وروستوف نادونو وموسكو.
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