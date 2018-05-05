رسميا... مدافع منتخب فرنسا يغيب عن المونديال

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مدافع المنتخب المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، لورام كوتشيلني، سوف يغيب عن صفوف الفريق في منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وأوضح الاتحاد أوضح، في بيان له نشر على الموقع الإلكتروني، أن كوتشيلني (32 عاما) تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم في الشهر المقبل.

© REUTERS / JUAN MEDINA "أكيليس" قد يحرم المنتخب الفرنسي من مدافعه في كأس العالم

وكان كوتشيلني قد أصيب خلال مباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وأتلتيكو مدريد الإسباني، التي أقيمت في مدريد، أول من أمس الخميس، وانتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف مقابل لا شيء.

وقال ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، "هذه خسارة كبيرة للفريق الوطني".

وتستضيف روسيا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، للمرة الأولى في تاريخها، في بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز.

وتقام المباريات على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية هم: سان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبرغ ونيجني نوفغورود وروستوف نادونو وموسكو.