بوتين يأمل بأن يقدم المنتخب الروسي أداء قويا في كأس العالم

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة عمل قام بها الى مدينة سوتشي رفقة جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا"، عن توقعاته بشأن أداء المنتخب الروسي في بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب عن ثقته بقدرة المنتخب الوطني في تقديم عروض جيدة في مبارياته، قال: "نأمل أن يقدم المنتخب الوطني أداء قويا ويبدع بلعبه".

وأضاف: "سينصب تركيز المشجعين الروس على أداء المنتخب الأول، ونأمل بأن يقدم لاعبونا أفضل ما لديهم، والأهم من ذلك بأن يقدموا كرة قدم قوية تعجب الجماهير".

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين وإنفانتينو يحصلان على "جواز المشجع" لحضور مباريات كأس العالم

وتابع قائلا: "أعتقد انه يجب أن نتمنى للمنتخب ولطاقمه الإداري النجاح".

يذكر بأن الرئيس الروسي ورئيس "الفيفا" حصلوا خلال تفقدهم لمنشآت مدينة سوتشي الرياضية على "جواز المشجع" الذي يخولهم حضور مباريات البطولة.

من جهته انهال إنفانتينو بالمديح على استعدادات روسيا للحدث العالمي، واصفا إياه بالاحتفال الكبير.