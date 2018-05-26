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14:11 26 مايو/ أيار 2018
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    ريال مدريد

    3 ثغرات تهدد حلم ريال مدريد بالنجمة الـ13

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    رياضة
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    عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، والذي يقام اليوم السبت 26 مايو/ أيار، بالعاصمة الأوكرانية كييف.

    الفريق الملكي يسعى لتأكيد هيمنته على أوروبا بتحقيق اللقب الثالث عشر والثالث على التوالي، بينما يريد ليفربول تحقيق لقبه السادس والغائب عن خزائنه منذ عام 2005.

    محمد صلاح
    © REUTERS / ANDREW YATES
    محمد صلاح يهدد عرش كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال
    يدخل الفريقان المواجهة بعد موسم ليس قويا خلال بطولة الدوري، إذ ترنح ريال مدريد خلال الليغا وحل في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، بينما جاء الريدز في المركز الرابع بالبريميرليج برصيد 75 نقطة.

    وتعد كتيبة ريال مدريد كاملة العدد خلال مواجهة اليوم، ولكن تعتريها بعد الثغرات يستعرضها موقع "سبوتنيك" خلال التقرير التالي.

    ويعد البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للسامبا والميرنغي أولى الثغرات في الفريق الملكي، إذ يتميز اللاعب بقدرته الهجومية الكبيرة، حيث ينشط دائما في الثلث الهجومي للخصم، مما يجعل مساحة كبيرة خالية خلفه، يستغلها الخصوم دائما، إذ تسبب اللاعب في نصف الأهداف التي تلقاها فريقه النسخة الحالية من تشامبيونز ليج.

    واستطاع هجوم ريال مدريد تسجيل 30 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلا الموسم الحالي منهم 15 هدفا  للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما سجل ليفربول 40 هدفا خلال البطولة منهم 20 لـ (محمد صلاح وفيرمينو).

    محمد صلاح
    © REUTERS / ARND WIEGMANN
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    وتكمن الخطورة خلال مباراة اليوم بسبب تواجد الدولي المصري محمد صلاح، جناح الريدز وهداف الدوري الإنجليزي، على تلك الجهة التي يتواجد فيها مارسيلو، ويتميز مومو بسرعته الكبيرة والتي ستكون مصدر خطورة كبيرة على الميرنغي في ظل تقدم الظهير الأيسر دائمًا خلال المواجهات.

    ويحتاج ريال مدريد خلال مواجهة اليوم إلى لاعب من خط الوسط يقوم بإغلاق المساحات خلال اللاعب البرازيلي، وربما يلجأ زيدان إلى إجبار الإسباني إيسكو أو الألماني توني كروس، لاعبي الوسط على الرجوع خلف مارسيلو حال تقدمه.

    كما من المرجح أن يكون الفرنسي كريم بنزيما ضمن كتيبة زيدان اليوم، ويعاني مهاجم الملكي من سوء حظ كبير خلال الموسم الحالي، إذ لم يحرز سوى 11 هدفا خلال 46 مباراة لعبها رفقة اللوس بلانكوس، وأيضا فقدت جماهير الملكي الثقة في اللاعب الذي يهدر الكثر من الكرات السهلة أمام مرمى الخصوم، مما يعد ثغرة ثانية في كتيبة زيدان.

    أما الثغرة الثالثة فسيكون الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق، بسبب تدخلاته العنيفة على مهاجمي الخصوم مما قد يؤدي لطرده خلال المواجهة، وسيكون المدافع المخضرم في ضغط كبير اليوم، بسبب سرعات ساديو ماني ومحمد صلاح مهاجمي الريدز.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار محمد صلاح, كرة القدم, دوري أبطال أوروبا, سيرخيو راموس, مارسيلو, محمد صلاح, كريستيانو رونالدو, انجلترا, كييف, اسبانيا
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