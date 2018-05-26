أهداف مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم السبت 26 مايو/أيار الجاري، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.

وجاءت الأهداف جميعها في الشوط الثاني، إذ افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التهديف لريال مدريد، قبل أن يدرك السنغالي ساديو مانيه التعادل لليفربول.

إلا أن الويلزي غاريث بيل حقق التقدم لريال مدريد بهدفين إضافيين لتنتهي النتيجة لصالح الفريق الإسباني.

وشهدت المباراة في شوطها الأول صدمة كبيرة لكل جماهير فريق ليفربول، وهي تعرض جناحه اللاعب المصري، محمد صلاح، لإصابة في الكتف، أدت إلى إنهاء مشاركته الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج اللاعب المصري من الملعب باكيا في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وسقط صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

لكن صلاح، الذي سيحمل آمال مصر في نهائيات كأس العالم الشهر المقبل في روسيا، استلقى على الأرض مرة أخرى وكان يبكي عندما خرج من الملعب وشارك بدلا منه آدم لالانا لاعب انجلترا.

واضطر ريال مدريد لإجراء تبديل في الشوط الأول بعد فترة قصيرة من خروج صلاح عقب إصابة داني كارباخال عندما كان يحاول لعب الكرة بكعب القدم.