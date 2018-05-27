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    محمد صلاح - سيرجيو راموس

    100 ألف توقيع على عريضة لمعاقبة راموس بسبب إصابة صلاح

    © REUTERS / GLEB GARANICH
    رياضة
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    وقع عدد من المصريين عريضة سيقدمونها للاتحادين الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والدولي "فيفا"، بشأن الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد بعد التحامه مع محمد صلاح نجم الفراعنة، مما تسبب في إصابة لاعب ليفربول بخلع في الكتف.

    وأظهرت الأشعة الأولية إصابة صلاح بخلع في الكتف، ربما يغيب على أثره من أسبوعين لثلاثة أسابيع، فيما سيخضع لأشعة أخرى اليوم ستحدد مدة غيابه النهائية.

    وأثارت الإصابة قلق المصريين ألا يلحق صلاح ببطولة كأس العالم، بسبب اعتماد المنتخب المصري عليه ضمن تشكيلته الأساسية.

    ويقع الفراعنة ضمن مجموعة تضم كل من "روسيا والسعودية وأوروغواي" بالمونديال الذي سيقام منتصف الشهر المقبل بروسيا.

    ووفقًا لما نشره موقع "ليفربول إيكو"، فقد بدأ العريضة مصري يدعى، محمد صلاح عبد الحكيم ، حيث كتب: "احتفظ سيرجيو راموس عن قصد بسلامة محمد صلاح تحت إبطه، مما تسبب في خلع في كتفه".

    وتابع: "بالإضافة إلى ذلك استمر في التصرف بأن لاعبي ليفربول عرقلوه بشكل خاطئ، مما جعل الحكم يعطي ماني البطاقة الصفراء التي لا يستحقها".

    وأضاف: "يمثل سيرجيو راموس مثالاً مروّعاً لأجيال المستقبل من لاعبي كرة القدم. بدلاً من الفوز بالمباريات بشكل عادل، يستخدم الحيل التي تتحدى روح اللعبة واللعب النظيف".

    وشدد على الاتحاد الدولي لكرة القدم والفيفا ضرورة اتخاذ تدابير ضد راموس واللاعبين المماثلين، باستخدام تسجيلات الفيديو الخاصة بالمباريات للحفاظ على روح اللعبة.

    فيما رد أحمد عفيفي المحلل بقنوات دي إم سي سبورتس، على مثل تلك الدعاوى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "راموس مين اللي هيتوقف وبطولة إيه اللي تتسحب بس يا جماعة؟ مش معنى إن اللقطة زعلتنا ونكدت علينا نتخيل أن العالم هيعمل اختراع جديد من نوعه يراضينا بيه،  إنتوا جايين منين يا جماعة وأيه اللي جابكوا هنا؟".

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