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08:30 17 يوليو/ تموز 2018
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    مشجعو نادي يوفنتوس الإيطالي يحملون قمصان اللاعب كريستيانو رونالدو في تورينو

    أول تصريح لرونالدو بعد انتقاله إلى يوفنتوس

    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    رياضة
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    أكد البرتغالي كريستيانور رونالدو، أسطورة "ريال مدريد" السابق ولاعب "يوفنتوس" الحالي، اليوم الإثنين 16 يوليو/ تموز أنه سعيد بانضمامه إلى السيدة العجوز.

    وبحسب موقع فوتبول إيطاليا قال رونالدو،  أنه ليس حزينا على الرحيل عن ريال مدريد الإسباني وجاهز للتحدي في الكالتشيو".

    كرستيانو رونالدو في المباراة التي جمعت منتخب إسبانيا والمنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا
    © Sputnik . Nina Zotina
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    وأكد رونالدو، خلال المؤتمر صحفي الذي أقامه عقب اجتياز الكشف الطبي، "أنا لست حزينا على الرحيل عن الريال، أنا هنا لتحد جديد، ومهم في مسيرتي، حيث سألعب في ناد كبير".

    وتابع، بالنسبة لي يعتبر يوفنتوس أحد أفضل الفرق في العالم، هو قرار اتخذته منذ فترة، كان قرارا سهلا بالنظر لحجم النادي وخطوة مهمة جدا لمسيرتي".

     وعن ريال مدريد قال رونالدو "لقد كتبت تاريخا كبيرا في النادي الملكي، لقد ساعدني كثيرا في مسيرتي، وكانت مرحلة وممتن للجماهير، الآن أبدأ مرحلة جديدة في حياتي ومتحفز لخوض هذا التحدي، وأظهر لإيطاليا أنني من أفضل اللاعبين، أحب التحديات الجديدة".

    وأفاد رونالدو، "أحب كثيرا التحديات، وأعرف أن الدوري الإيطالي صعب لكنني جاهز لهذا التحدي،  أعرف أن دوري الأبطال الأوروبي هي بطولة يريد يوفنتوس الفوز بها، الكل ورئيس النادي قال لي إن هذا أحد الأهداف المهمة للنادي حاليا لكننا سننافس لكل المسابقات مع الدوري و الكأس".

    وتابع، "دوري الأبطال بطولة صعبة لكننا سنركز جيدا وسأحاول مساعدة اليوفي للفوز بها أنا ممتن كثيرا لليوفنتوس للتعاقد معي، أنا بخير في حالتي البدنية والذهنية، لهذا أنا سعيد جدا للتواجد هنا وهذه الخطوة مهمة في مسيرتي، وجاهز لخوض هذه التجربة، بعض اللاعبين في هذا العمر 32-33 عاما يعتقدون أن مسيرتهم انتهت لكن لا زال لدي رغبة بالمزيد".

    مشجعو نادي يوفنتوس الإيطالي يحملون قمصان اللاعب كريستيانو رونالدو في تورينو
    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    كم بلغ سعر قمصان كريستيانو رونالدو بعد انتقاله إلى يوفنتوس

    وفي حديثه عن مدرب يوفنتوس أليغري أكد رونالدو "تحدثت مع المدرب بالتأكيد وسأبدأ التدريبات مع الفريق في 31 يوليو/ تموز الجاري، بالتأكيد أرغب بخوض أول مباراة بالدوري الإيطالي".

    وعقب رونالدو بشأن الكرة الذهبية، قائلا: "لا أظن أن الكرة الذهبية هي الهدف الأول، صحيح سأفكر في ذلك، لكن لن يكون الهدف الفوز بكرات ذهبية أخرى، من الممكن أن أفوز بكرة أخرى لكننا نفكر بشكل طبيعي وليس من الصعب الفوز بذلك مع يوفنتوس".

     

    وأجاب ردًا على سؤاله عن خصمه المقبل بعدما كان الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الإسباني، "لا يوجد أي عداوة أو تنافس مع أي لاعب، صحيح أن كل لاعب سيحاول و يقاتل، وسأحاول الفوز بكل المباريات، وتقديم أفضل ما لدي، هذا تحدي عظيم وأسعى لخوض هذه المغامرة الجديدة".

     

     

    وبشأن ميسي قال: "صحيح كانت هناك منافسة قوية مع ميسي، كل لاعبا كان يدافع عن قميصه،  أنا أشعر بخير هنا وسعيد جدًا، ليس من السهل التواجد هنا لكنني جاهز والجميع في يوفنتوس كذلك، عامل العمر لا أظن سيؤثر، أنا طموح ومتحمس لبدء الدوري والفوز مع الفريق".

     

    وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو لمدة أربع مواسم.

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