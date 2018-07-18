"الملكي" على أبواب إغلاق صفقة من العيار الثقيل لحماية عرينه

توصلت إدارتا ناديي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي لحسم صفقة انتقال الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، إلى النادي الإسباني هذا الصيف.

فبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارتي الناديين توصلتا لاتفاق يقضي بضم كورتوا، مقابل 40 مليون يورو للنادي الملكي.

وبحسب الصحيفة، فإن أسباب شخصية لعبت دورا كبيرا في إتمام الصفقة، حيث تعيش أسرة اللاعب وزوجته في مدريد.

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وأكدت الصحيفة بأنه سيتم الإعلان عن الصفقة قريبا، ولكن تشيلسي يبحث عن بديل مناسب له.

ويتصدر الحارس البرازيلي، أليسون باكير، قائمة الحراس المطلوبين من النادي اللندني.

وسبق للحائز على جائزة أفضل حارس في مونديال روسيا اللعب في الدوري الإسباني في نادي أتلتيكو مدريد.