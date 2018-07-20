اللجنة الأولمبية الدولية مستعدة لقبول روسيا ودعم الإصلاحات في الرياضة الروسية

صرح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الجمعة، بأن اللجنة على استعداد لقبول روسيا مجددا ودعم كافة الإصلاحات التي تجري في الرياضة الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال باخ في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية: "روسيا تعرضت لعقوبات، كلمة "روسيا" لن ترد في كتب التاريخ عن أولمبياد 2018".

الآن نحن مستعدون لقبول روسيا مجددا ودعم كل الإصلاحات التي أجرتها وتجريها روسيا".

© Sputnik . Igor Onuchin بوتين يكرم أبطال روسيا الفائزين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

وأعادت اللجنة الأولمبية الدولية، عضوية اللجنة الأولمبية الروسية، في المنظمة التي علقت في 5 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، قبل شهرين من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، حيث أشار تقرير لجنة "شميد"، إلى أنه لا يوجد دليل على دعم "نظام تعاطي المنشطات" من جانب السلطات العليا الروسية.

ورفضت السلطات الروسية مرارا هذه الاتهامات، وقررت اللجنة الدولية الأولمبية السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في ألعاب 2018، تحت علم الأولمبياد فقط.

وشارك في الألعاب الرياضيون الروس "النظيفون" كما قررت اللجنة الدولية الأولمبية استبعاد رئيس اللجنة المشرفة على تحضير دورة منظمة السياحة العالمية الذي شغله حينها نائب رئيس الوزراء الروسي، فيتالي موتكو، مدى الحياة من المشاركة في الألعاب الأولمبية.