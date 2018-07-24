نيمار يكشف عن فريق أحلامه... ويستبعد رونالدو

كشف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم "باريس سان جيرمان" الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن الفريق الذي كان يحلم بتكوينه للمشاركة في إحدى مسابقات الخماسي التي ينظمها في البرازيل.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أسماء اللاعبين الذين اختارهم النجم البرازيلي ليلعبوا في فريق أحلامه الخماسي.

© Sputnik . Григорий Сысоев نيمار يعترف: لم أتمكن من النظر إلى كرة القدم بعد كأس العالم

واختار نيمار صديقه الأرجنيتني ليونيل ميسي لاعب برشلونة وزميله الأسبق، قبل أن ينتقل إلى صفوف سان جيرمان مطلع الموسم الماضي.

وجاء البرازيليان داني ألفيس وتياجو سيلفا، لاعبا سان جيرمان، أيضا ضمن صفوف الفريق الذي اختاره نيمار، بجوار مواطنهما جابريل جيسوس، مهاجم "مانشستر سيتي".

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار تجاهل اختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب "برشلونة".