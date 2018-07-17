ميسي ورونالدو يتنافسان على جائزة أخيرة في المونديال

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في منافسة جديدة بعد انقضاء بطولة كأس العالم، التي اختتمت يوم الأحد الماضي في روسيا، بتتويج فرنسا باللقب بعد فوزها على كرواتيا بنتيجة 4-2.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، عن قائمة جديدة لإحدى جوائز كأس العالم، حيث طرح عبر موقعه الرسمي قائمة تضم 18 هدفا لاختيار الأجمل من بينها، وسيعلن عن الفائز بالاستفتاء الذي يستمر لمدة أسبوع، ويختتم يوم الإثنين المقبل 23 يوليو/ تموز الجاري.

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وتضم القائمة هدفي اللاعب الروسي دينيس تشيريشيف في مرمى السعودية وكرواتيا، وهدفي كريستيانو رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد، ناتشو في مباراة إسبانيا والبرتغال، وكذلك هدف ريكاردو كواريزما في مرمى إيران.

كما ترشح أيضا، هدف فيليب كوتينيو في سويسرا، ودرايس ميرتنز وجيسي لينجارد في بنما، وخوان كينتيرو وناصر الشاذلي في اليابان، وأرتيوم دزيوبا في مصر، ولوكا مودريتش وبنجامين بافارد في الأرجنتين، وأحمد موسى في آيسلندا، وليونيل ميسي في نيجيريا، وتوني كروس في السويد، وعدنان يانوزاي في إنجلترا، وآنخيل دي ماريا في فرنسا.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي في تاريخ كأس العالم، التي يمكن فيها لعشاق كرة القدم التصويت في عملية اختيار "هدف البطولة"، حيث تم إجراء أول تصويت بعد ألمانيا 2006.

وكان الأرجنتيني ماكسي رودريجيز أول من ظفر بهذه الجائزة بعدما اختار الجمهور هدفه ضد المكسيك الأجمل في تلك النسخة.

وفي المقابل، فاز الأوروغوياني دييجو فورلان بالنسخة التالية تقديرا لهدفه ضد ألمانيا في جنوب أفريقيا 2010، بينما كان التتويج من نصيب الكولومبي خاميس رودريغيز في البرازيل 2014 بعد تسديدته المذهلة أمام أوروغواي.