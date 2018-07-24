بالأسماء... اتحاد الكرة المصري يحدد 4 مدربين للاختيار بينهم لقيادة الفراعنة

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، اليوم الثلاثاء، أنه شكل لجنة ثلاثية من أعضائه للاختيار بين 4 مدربين، لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وكان العقد بين اتحاد الكرة المصري والمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر انتهى بمجرد خروج الفراعنة من مونديال روسيا 2018 الذي حصدته فرنسا، وتصدر كوبر ترتيب مدربي الفرق العربية الأكثر أجرا براتب سنوي قدره 1.30 مليون إسترليني.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY رسميا... رحيل هيكتور كوبر عن تدريب منتخب مصر



وقال اتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي، إنه وجه بتشكيل لجنة تضم كل من: مجدي عبد الغني، حازم إمام، وعصام عبد الفتاح أعضاء الجبلاية، لدراسة موقف المدير الفني للمنتخب من بين أربعة مرشحين.

وسمى اتحاد الكرة المصري المدربين الأربعة وهم: "لويس بينتو، كيكي فلوريس، خافايير أجيري، ووحيد خاليلوزيتش".

كما أقر اتحاد الكرة المصري الموافقة على إقامة الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم 30 سبتمبر المقبل بحضور إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لانتخاب عضو جديد في الفيفا من إفريقيا بعد خلو مقعد الغاني كويسي.

وأضاف الاتحاد المصري أنه تم تشكيل لجنة تضم كل من كرم كردي، سيف زاهر، أحمد مجاهد، أعضاء الاتحاد للإعداد للجمعية العمومية للكاف.