نيمار يظهر مهاراته الرائعة في لعبة جديدة

أظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مهارة كبيرة في لعب الورق، حيث حل سادسا بين 288 متسابقا في مسابقة للبوكر في البرازيل.

وبحسب شبكة "إسبن" الإسبانية، قال منظمون إن نيمار الذي كان ضمن تشكيلة البرازيل التي خسرت 2-1 أمام بلجيكا في دور الثمانية لكأس العالم في روسيا الشهر الحالي، نجح في تحقيق أرباح كبيرة عندما حول سبعة آلاف ريال برازيلي (1877 دولارا) شارك بها في المسابقة إلى 79440 ريالا (21308 دولارات) قبل إقصائه من المرحلة الأخيرة.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان البالغ عمره 26 عاما قبل لحظات من انطلاق الجولة النهائية "سعيد للغاية للمشاركة في هذه البطولة لأول مرة والوصول للنهائي مع لاعبين رائعين. هذه تجربة جديدة بالنسبة لي".

وتقدم نيمار للمشاركة في البطولة مع خمسة من أصدقائه يوم الإثنين الماضي، وكان الوحيد بين الستة الذي تأهل لمنافسات اليوم الثاني.

وكان من المقرر أن تقام الجولة النهائية التي تضم تسعة لاعبين على طاولة واحدة مساء الثلاثاء، لكنها تأجلت ليوم واحد بعد موافقة المتنافسين من أجل السماح لمهاجم باريس سان جيرمان بحضور حفل زفاف أحد أصدقائه.

وعاد وشارك أمس الأربعاء، لكن بعد أربع ساعات تقريبا خرج من المنافسة، وباتت لعبة البوكر في السنوات الأخيرة إحدى الوسائل التي يلجأ إليها لاعبو البرازيل للاسترخاء والابتعاد عن ضغوط كرة القدم.

وكان نيمار تعرض لسخرية كبيرة بسبب ادعاء السقوط خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة لكرة القدم روسيا 2018.

ير بنشر فيديو عبر حسابه بموقع الصور الشهير

ورد نيمار على وقوعه المتكرر في مونديال "روسيا — 2018" حيث أهدر ما يقارب 14 دقيقة حسب تقاربنشر فيديو عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستغرام" ، يسخر فيه من سقوطه المتكرر مع مجموعة من الأطفال وهم يقلدونه وهو يسقط على الأرض.