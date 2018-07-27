ريال مدريد يعرض مبلغا خياليا لخطف صفقة ميسي "المفضلة"

كشفت تقارير صحفية عن أن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، بدأ فعليا في عرض مبلغ خيال لخطف ما يوصف بـ"صفقة ميسي المفضلة".

ونقلت صحيفة "دون بالون" الرياضية الإسبانية، عن مصادر من داخل قلعة الريال، عن الميرنغي يسعى لخط لاعب يوفنتوس البوسني ميراليم بيانيتش، خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

© REUTERS / SERGIO PEREZ برشلونة يتحدث عن رحيل ميسي على طريقة رونالدو

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيانيتش، هو الصفقة المفضلة والمطلوبة من قبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، والذي طالب إدارة البارسا بضرورة التعاقد معه.

وقالت الصحيفة إن الريال عرض 80 مليون يورو من أجل ضم لاعب الارتكاز المميز، بيانيتش، إلى صفوف الميرنغي.