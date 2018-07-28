هذا ما قاله محمد صلاح عن الموسم الجديد مع ليفربول

وقال صلاح، في تصريحات نشرها "موقع ليفربول" قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد، في كأس الأبطال الدولية: "أنا سعيد للغاية بالعودة للريدز. أشعر بالراحة قبل بداية الموسم وكتفي أصبح أفضل".
وتابع اللاعب الدولي المصري: "لكنها أمور لا تشعرني بالضيق، أنا فقط سأواصل ما أقوم به وأنا سعيد به، لذلك سأواصل العمل بنفس الطريقة".
وعن تعاقدات ليفربول الجديدة، كشف صلاح: "نابي كيتا رائع خلال التدريبات وكذلك في المباريات التي قدمها، قدم أداء جيدا والجميع يتحدث عنه". وتابع "يمكن للجميع رؤية إمكانياته والفوارق التي يحدثها مع مشاركته، أنا سعيد باللعب لجواره. سنشجع بعضنا البعض وسنحاول إنهاء الموسم الجديد بشكل أفضل".
كما تحدث محمد صلاح عن مباراة ليفربول على ملعب ميت لايف يوم الأربعاء الماضي: "الأجواء كانت رائعة خلال المباراة الأخيرة. يوجد مصريون في كل مكان، أنا سعيد بتواجدهم هنا".
ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام في أنفيلد يوم 12 أغسطس/ آب المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.
وتألق محمد صلاح في موسمه الأول في مختلف المسابقات بقميص ليفربول، حيث سجل 44 هدفا وصنع 16 هدفا.
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