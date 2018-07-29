بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول ومانسشتر يونايتد (4-1)

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، على الرغم من عدم تسجيله، إلا أنه تسبب فى إحراز الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء سددها السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 28.

وسرعان ما تعادل أندرياس بيريرا لمانشستر يونايتد، عن طريق ضربة حرة مباشرة سددها ببراعة فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ثم تقدم ليفربول من جديد فى الدقيقة 66 من زمن المباراة عن طريق المهاجم دانييل ستوريدج.

وأضاف أوجو الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 74، ثم اختتم النجم السويسرى شاكيرى التسجيل لليفربول بهدفه في الدقيقة 82.