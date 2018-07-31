هكذا علقت زوجة عماد متعب ومحمد صلاح على اعتزاله كرة القدم

وغرد محمد صلاح عبر حسابه على "تويتر": "شكرا عماد متعب على كل ما قدمت وكان شرفا لي اللعب بجوارك".

شكرًا عماد متعب على كل ما قدمت وكان شرفًا لي اللعب بجوارك…❤️❤️

كما علقت زوجة عماد متعب، ملكة جمال مصر السابقة، يارا نعوم، على اعتزاله، بنشرها صورة له، عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت معها: "سلاما علي من اتخذ الأهلي وطنا له، كنت حاسس أنها آخر مره ليك مع الجمهور….خطوة ومرحلة جديدة بالتوفيق".

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون سبورت"، أنه اتخذ قرارا نهائيا بالاعتزال، بعد خروجه من حسابات النادي "الأهلي" وانتهاء فترة القيد المحلي.

وأكد المهاجم الدولي السابق، على أنه كان يمتلك عرضين إلا أنه من الصعب أن يلعب في مصر لأندية أخرى غير "الأهلي"، مبررا ذلك بأنه "من الصعب اللعب في نادي آخر غير الأهلي".

ووجه متعب انتقادات عنيفة لحسام البدري المدير الفني السابق للأهلي قائلا "ضيع من عمري سنتين".

أكد عماد متعب، أنه تشاور مع مقربين له قبل اتخاذ قرار الاعتزال، معلنا الانضمام لفريق لتحليل بقنوات "أون سبورت" لتحليل مباريات الدوري في الموسم الجديد، مؤكدا أنه قام بتوقيع العقود مع مسؤولي قناة "أون سبورت".