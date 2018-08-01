مفاجأة...مودريتش يستعد للحاق برونالدو للدوري الإيطالي

تحدثت تقارير صحفية عن رغبة نادي إنتر ميلان الإيطالي لعقد صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف النادي.

أفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن وجود اتصالات بين ممثلي النادي ووكيل اللاعب الكرواتي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش.

وكيل اللاعب الكرواتي رحب بالفكرة ولم يغلق الباب بوجه النادي الإيطالي.

© REUTERS / ANTONIO BRONIC مودريتش يحقق رقما قياسيا في مونديال روسيا

وبحسب التقارير، فإن الصفقة تبدو صعبة للقيمة المرتفعة للاعب، إلا أن إداريي النادي يريدونها بأي ثمن ويحاولون إتمامها.

وأكدت العديد من الصحف الإيطالية بأن الصفقة ستكون بمثابة رد فعل على صفقة انتقال البرتغالي رونالدو لصفوف يوفنتوس، كما ستدعم صفوف النادي بلاعب كرواتي جديد بعد التعاقد مع سيمي فيرساليكو ووجود بروزوفيتش وبيريسيتش.

يذكر بأن الكرواتي فاز مع منتخب بلاده بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا.