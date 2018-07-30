شرط ريال مدريد لضم هازارد وإيكاردي

يعيش نادي ريال مدريد في أزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة الملكي تجاه يوفنتوس الإيطالي، إذ لم يتعاقد مع أي لاعب يكون بديلا قويا لصاروخ ماديرا.

وبحسب صحيفة ماركة الإسبانية، حدد ريال مدريد صفقته الرئيسية هذا الصيف، بعد خروج تقارير صحفية تفيد برغبته في ضم ثنائي تشيلسي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والجناح البرازيلي ويليان، مقابل 110 ملايين يورو.

© REUTERS / MASSIMO PINCA فيديو وصور... رونالدو في أول تمرين له مع يوفنتوس

وقالت الصحيفة الإسبانية اليوم الاثنين، إن إدارة الملكي لا ترغب في التوقيع مع ويليان، وتركز جهودها حاليا مع إدارة البلوز لضم الحارس البلجيكي، مشيرة إلى أنها الصفقة الرئيسية من تشيلسي حاليا بالنسبة للريال.

وعن اهتمامات الفريق الملكي، خلال هذا الصيف، قالت الصحيفة، إن "إيدين هازارد، نجم تشيلسي، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان على رأس القائمة".

كما أشارت الصحيفة إلى أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا، لا يريد حاليا دفع أكثر من 100 مليون يورو.

واختتمت الصحيفة، أن النادي الملكي سينتظر ما سيقدمه الفريق مع انطلاقة الموسم، وبناء عليه سيتخذ قراره بالتوقيع مع لاعبين آخرين أم لا، في حال ما كانت النتائج ليست جيدة.