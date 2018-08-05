نجم ريال مدريد يحصد جائزة لاعب العام

حصد نجم الكرة الألمانية، توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، جائزة جديدة، بعد المستويات التي قدمها برفقة فريقه، ومنتخب بلاده خلال العام الجاري.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كروس، صاحب 28 عاما، حصل على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا لهذا العام اليوم الأحد، من قبل الصحفيين الرياضيين.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH ريال مدريد يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

وفاز الدولي الألماني مع ريال مدريد، بدوري أبطال أوروبا ، هذا العام، للمرة الثالثة على التوالي.

لكن آمال كروس في المونديال، تلقت ضربة كبيرة بتوديع المانشافت للبطولة من الدور الأول، بعد هزيمتين وانتصار وحيد، رغم تسجيل لاعب الميرينجي، هدف الفوز القاتل على السويد (2-1).

وشارك توني كروس مع ريال مدريد خلال مباراته أمام يوفنتوس التي أقيمت اليوم بالكأس الدولية للأبطال، وانتهت بفوز الملكي بثلاثية مقابل هدف أحرزهم النجم أسينسيو، وغاريث بيل.