نجم ريال مدريد يحصد جائزة لاعب العام

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كروس، صاحب 28 عاما، حصل على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا لهذا العام اليوم الأحد، من قبل الصحفيين الرياضيين.
لكن آمال كروس في المونديال، تلقت ضربة كبيرة بتوديع المانشافت للبطولة من الدور الأول، بعد هزيمتين وانتصار وحيد، رغم تسجيل لاعب الميرينجي، هدف الفوز القاتل على السويد (2-1).
وشارك توني كروس مع ريال مدريد خلال مباراته أمام يوفنتوس التي أقيمت اليوم بالكأس الدولية للأبطال، وانتهت بفوز الملكي بثلاثية مقابل هدف أحرزهم النجم أسينسيو، وغاريث بيل.
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