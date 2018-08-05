مصر:اتحاد الكرة يحدد موعد عودة الجماهير للمدرجات

يعقد اتحاد الكرة المصري لكرة القدم في الواحدة من ظهر غد، الاثنين 6 أغسطس/آب، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعه المقرر مع رؤساء أندية الدوري الممتاز لمناقشة مسألة عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم.

وبحسب موقع الاتحاد الرسمي، سيناقش الاجتماع ما ورد إليه من الجهات المعنية من موافقات للبدء في حضور أعداد من الجماهير لمباريات الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد دعا إلى عقد هذا اللقاء خلال اجتماعه الأخير، كما وجه دعوة الحضور إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري والسادة ممثلي الوزارات المعنية.

ويعقد الاجتماع بالتنسيق مع وزارة الرياضة في قاعة مركز التعليم المدني بالجزيرة المقابل لمقر الاتحاد.

وتغيب الجماهير المصرية عن المدرجات خلال مباريات الدوري الممتاز، منذ أزمة مباراة الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي، والتي راح ضحيتها 20 مشجعا من جماهير نادي الزمالك.