مصر:اتحاد الكرة يحدد موعد عودة الجماهير للمدرجات

وبحسب موقع الاتحاد الرسمي، سيناقش الاجتماع ما ورد إليه من الجهات المعنية من موافقات للبدء في حضور أعداد من الجماهير لمباريات الدوري الممتاز.
وكان مجلس إدارة الاتحاد قد دعا إلى عقد هذا اللقاء خلال اجتماعه الأخير، كما وجه دعوة الحضور إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري والسادة ممثلي الوزارات المعنية.
ويعقد الاجتماع بالتنسيق مع وزارة الرياضة في قاعة مركز التعليم المدني بالجزيرة المقابل لمقر الاتحاد.
وتغيب الجماهير المصرية عن المدرجات خلال مباريات الدوري الممتاز، منذ أزمة مباراة الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي، والتي راح ضحيتها 20 مشجعا من جماهير نادي الزمالك.
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