شقيق كريستيانو: هذا ما سيفعله رونالدو مع يوفنتوس

تحدث هوجو أفيرو، الشقيق الأكبر لكريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق والمنضم حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي، عن قدرة الدون البرتغالي على التألق برفقة السيدة العجوز.

وبحسب شبكة بريميوم سبورت، أكد شقيق كريستيانو رونالدو، أن أخيه سيكتب التاريخ مع البيانكونيري.

© AFP 2018 / Isabella Bonotto صورة... ماذا قالت شقيقة رونالدو لميسي

وقال هوجو أفيرو: "لقد وضعنا قميص البيانكونيري على تمثاله في متحفه، مع صور اليوم الأول في تورينو، وسيكون هناك مساحة لعرض البطولات والجوائز التي سيفوز بها في إيطاليا".

وأضاف: "أعتقد أن كريستيانو سيكون ناجحا أيضا في يوفنتوس، لقد اختار ناديا استثنائيا، وسيساعده على تحقيق نتائج استثنائية، وسيصنع التاريخ بالدوري الإيطالي".

وتابع: "إنه يحب دائما أن يضع تحديات جديدة أمامه، سيقدم كل ما لديه للحفاظ على المستوى الذي نعرفه جميعا".

وعن دوري الأبطال صرح شقيقه ومدير متحفه: "يوفنتوس في كل عام يكافح من أجل الفوز باللقب، وهذا أكثر من ذلك لكننا نحتاج إلى العمل ثم الانتظار، في العموم إنه فريق عظيم".

وكان رونالدو انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 105 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات وبراتب سنوي 30 مليون دولار.