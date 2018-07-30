فيديو وصور... رونالدو في أول تمرين له مع يوفنتوس

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ولاعب يوفنتوس الحالي، اليوم الاثنين 30 يوليو/تموز، في أول حصة تدريبة له مع السيدة العجوز في تورينو.

وقال الموقع الرسمي للبيانكونيري، إن القائد البرتغالي، شارك في الحصة التدريبية الأولى له مع بطل الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هداف ريال مدريد السابق، لن يشارك مع الفريق بجولة الولايات المتحدة، بل سيخوض معسكرا مصغرا بتورينو، مخصصا لنجوم الفريق الذين شاركوا في المونديال.

Bentancur 🇺🇾, Douglas Costa 🇧🇷, Cuadrado 🇨🇴, Dybala, Higuain 🇦🇷 e Cristiano Ronaldo 🇵🇹: primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! 🙌#ForzaJuve pic.twitter.com/3Ge2pugb6D — JuventusFC (@juventusfc) ٣٠ يوليو ٢٠١٨

وبجانب رونالدو، تواجد في تدريبات اليوفي، الأرجنتينيان باولو ديبالا، وجونزالو هيجواين، والبرازيلي دوجلاس كوستا، والأوروجواياني رودريجو بينتانكور، والكولومبي خوان كوادرادو.

ووصل كريستيانو رونالدو، إلى مدينة تورينو على متن طائرة خاصة اليوم، للمشاركة بالحصة التدريبية الأولى له.

وكان رونالدو قد وصل مساء الأحد على متن طائرته الخاصة ليلتحق بناديه الجديد تحضيرا للموسم الجديد، وكان منح رونالدو عطلة من قبل ناديه الجديد بعد انتهاء كأس العالم للاستمرار مع عائلته.

وسيخوض رونالدو مباراته الأولى بقميص السيدة العجوز، يوم 19 أغسطس/آب المقبل، في افتتاح الكالتشيو، أمام كييفو فيرونا.

يذكر أن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس خلال الصيف الجاري مقابل 105 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات وبراتب سنوي 30 مليون يورو.